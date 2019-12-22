Жозе МОУРИНЬО: «Зимой нам не нужны новые игроки»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о трансферной политике клуба. По словам португальца, он не ожидает зимних покупок.

«Я спокоен, потому что в «Тоттенхэме» я получил именно то, что и хотел. Я жду от вас вопросов о финансах. Вы спросите, предупредили ли меня о том, что «Тоттенхэм» не планирует много тратить. Вы спросите, расстроило ли это меня.

Это меня не расстроило. У руководства клуба нет никаких секретов от меня, все кристально ясно и прозрачно. Это меня радует. Я не люблю, когда клуб преподносит мне какие-то сюрпризы, но здесь ничего подобного нет. Предпочел бы я иметь 300 млн фунтов на трансферы в январе? Нет, зимой нам не нужны новые игроки», - сказал Моуриньо.