Президент Тоттенхэма: «Мы готовы продать Эриксена даже нашим конкурентам»

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви ответил на вопрос о будущем хавбека Кристиана Эриксена. Напомним, что датчанин не хочет продлевать контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2020 года.
«Я не очень хочу уделять много внимания отдельным личностям. Хочет Эриксен остаться в «Тоттенхэме» или нет - это его решение. Мой взгляд на эту ситуацию очень прост. Чтобы игрок подписал новый контракт, должны быть не только правильные условия соглашения, но и желание самого футболиста. Если же нет, мы не боимся продать его, в том числе нашим конкурентам», - сказал Леви.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в январе намерен купить Эриксена.
Источник — Evening Standard
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