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Президент Тоттенхэма: «Мы готовы продать Эриксена даже нашим конкурентам»

Вскоре датский полузащитник покинет лондонский клуб

  • 19.12.2019 11:06
  • 1084 просмотра
  • 1 комментарий
Президент Тоттенхэма: «Мы готовы продать Эриксена даже нашим конкурентам»
© Daily Express. Дэниэл Леви

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви ответил на вопрос о будущем хавбека Кристиана Эриксена. Напомним, что датчанин не хочет продлевать контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2020 года.

«Я не очень хочу уделять много внимания отдельным личностям. Хочет Эриксен остаться в «Тоттенхэме» или нет - это его решение. Мой взгляд на эту ситуацию очень прост. Чтобы игрок подписал новый контракт, должны быть не только правильные условия соглашения, но и желание самого футболиста. Если же нет, мы не боимся продать его, в том числе нашим конкурентам», - сказал Леви.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в январе намерен купить Эриксена.

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Источник — Evening Standard

(1 голос)

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Комментарии
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 19.12.2019 11:12
    0
    Піде вільним агентом у Реал довийобувався Лєві😆
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 19.12.2019 11:12
    0
    Піде вільним агентом у Реал довийобувався Лєві😆
    Ссылка
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