ЗУБКОВ: «Трансфер в Италию? Слышал о разговорах, но люблю конкретику»

23-летний украинский полузащитник Александр Зубков, который на правах аренды из «Шахтера» выступает за «Ференцварош», прокомментировал возможный трансфер в один из клубов Серии А.
— Сейчас появились разговоры в СМИ, что Шахтер, возможно, отзовет тебя из Ференцвароша, чтобы продать в один из итальянских клубов.
— По поводу Италии могу только сказать, что слышал о разговорах о нескольких клубах. Но я люблю, когда есть конкретика. Поэтому, пока что мои мысли в отпуске. Наслаждаюсь отдыхом и медовым месяцем со своей женой и о футболе не думаю.
— Какой чемпионат тебе больше всего нравится в Европе?
— Нравятся топ-чемпионаты – Англия, Италия, Испания.
Источник — zbirna.com
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