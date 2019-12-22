ЗУБКОВ: «Трансфер в Италию? Слышал о разговорах, но люблю конкретику»

— Сейчас появились разговоры в СМИ, что Шахтер, возможно, отзовет тебя из Ференцвароша, чтобы продать в один из итальянских клубов.

— По поводу Италии могу только сказать, что слышал о разговорах о нескольких клубах. Но я люблю, когда есть конкретика. Поэтому, пока что мои мысли в отпуске. Наслаждаюсь отдыхом и медовым месяцем со своей женой и о футболе не думаю.

— Какой чемпионат тебе больше всего нравится в Европе?

— Нравятся топ-чемпионаты – Англия, Италия, Испания.