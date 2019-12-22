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ЛЭМПАРД: «Моуриньо хочет победить Челси больше, чем любой другой клуб»

Главный тренер «Челси» – о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»

  • 22.12.2019 09:38
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ЛЭМПАРД: «Моуриньо хочет победить Челси больше, чем любой другой клуб»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Напомним, «шпор» возглавляет бывший тренер Лэмпарда – Жозе Моуриньо.
 
«Когда речь идет о матче с принципиальным соперником на его поле, тут многое решают болельщики. Это не значит, что они забыли историю или перестали уважать тренера. Жозе Моуриньо – профессионал, который хочет работать, какое-то время он оставался вне футбола, а затем ему представилась возможность возглавить «Тоттенхэм», и он не стал ее упускать.
 
Я не хочу, чтобы этот матч воспринимали, как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Жозе. Это встреча «Челси» с «Тоттенхэмом», у руля которого стоит человек, заслуживающий мое уважение. Я знаю, что это тренер топ-уровня, ведь он работал с «Челси» и со мной в частности, а теперь возглавляет «Тоттенхэм».
 
Он, наверное, хочет победить в этом матче больше, чем в каком-либо другом с тех пор, как принял бразды правления в свои руки, я в этом почти уверен», - сказал Лэмпард.
 
Матч «Тоттенхэм» – «Челси» состоится сегодня, 22 декабря. Начало в 18:30 по Киеву.
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Источник — ФК Челси

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