ЛЭМПАРД: «Моуриньо хочет победить Челси больше, чем любой другой клуб»

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Напомним, «шпор» возглавляет бывший тренер Лэмпарда – Жозе Моуриньо.

«Когда речь идет о матче с принципиальным соперником на его поле, тут многое решают болельщики. Это не значит, что они забыли историю или перестали уважать тренера. Жозе Моуриньо – профессионал, который хочет работать, какое-то время он оставался вне футбола, а затем ему представилась возможность возглавить «Тоттенхэм», и он не стал ее упускать.

Я не хочу, чтобы этот матч воспринимали, как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Жозе. Это встреча «Челси» с «Тоттенхэмом», у руля которого стоит человек, заслуживающий мое уважение. Я знаю, что это тренер топ-уровня, ведь он работал с «Челси» и со мной в частности, а теперь возглавляет «Тоттенхэм».

Он, наверное, хочет победить в этом матче больше, чем в каком-либо другом с тех пор, как принял бразды правления в свои руки, я в этом почти уверен», - сказал Лэмпард.