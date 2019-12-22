Интер – Дженоа – 4:0. Видео голов и обзор матча

В 17-м туре итальянской Серии А миланский «Интер» в домашнем матче разгромил «Дженоа» со счетом 4:0.
Лучшие моменты матча Интер Милан - Дженоа
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Себастьяно Эспозито (Интер Милан).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Гальярдини (Интер Милан).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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