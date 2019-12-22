РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 17-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле переиграл «Аугсбург» со счетом 3:1.
Лучшие моменты матча РБ Лейпциг - Аугсбург
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (РБ Лейпциг).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (РБ Лейпциг).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нидерлехнер (Аугсбург).
Источник — Sport.ua
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