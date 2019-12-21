Бундеслига. Лейпциг уходит на зимний перерыв лидером

В Бундеслиге состоялся ряд матчей 17-го тура, последнего до зимней паузы.
В качестве лидера чемпионата Германии на перерыв уходит «Лейпциг». Сегодня «Быки» обыграли «Аугсбург» 3:1 и набрал 37 очков. Позже свой матч проведет «Боруссия» Менхенгладбах, которая в случае успеха будет иметь столько же пунктов, но у «Лейпцига» значительный перевес по разнице голов.
Топ-3 замыкает «Бавария», но отстает на 4 очка. Действующий чемпион сегодня не без труда одолел «Вольфсбург» 2:0 благодаря голам в конце встречи.
Бундеслига. 17-й тур
Лейпциг - Аугсбург 3:1
Голы: Ляймер, 68, Шлик, 79, Поульсен, 89 - Нидерляйхнер, 8
Бавария - Вольфсбург 2:0
Голы: Зиркзи, 85, Гнабри, 89
Кельн - Вердер 1:0
Гол: Кордоба
Майнц - Байер 0:1
Гол: Аларио, 90
Шальке - Фрайбург 2:2
Голы: Сердар, 28, Кутуку, 80 - Петерсон, 54, Грифо, 69
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.