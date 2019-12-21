Войти или Зарегистрироваться

Бундеслига. Лейпциг уходит на зимний перерыв лидером

Бавария пока только 3-я

  • 21.12.2019 18:30
  • 583 просмотра
  • 0 комментариев
Бундеслига. Лейпциг уходит на зимний перерыв лидером
© twitter.com/rbleipzig_en

В Бундеслиге состоялся ряд матчей 17-го тура, последнего до зимней паузы.

В качестве лидера чемпионата Германии на перерыв уходит «Лейпциг». Сегодня «Быки» обыграли «Аугсбург» 3:1 и набрал 37 очков. Позже свой матч проведет «Боруссия» Менхенгладбах, которая в случае успеха будет иметь столько же пунктов, но у «Лейпцига» значительный перевес по разнице голов.

Топ-3 замыкает «Бавария», но отстает на 4 очка. Действующий чемпион сегодня не без труда одолел «Вольфсбург» 2:0 благодаря голам в конце встречи.

Бундеслига. 17-й тур

Лейпциг - Аугсбург 3:1
Голы: Ляймер, 68, Шлик, 79, Поульсен, 89 - Нидерляйхнер, 8

Бавария - Вольфсбург 2:0
Голы: Зиркзи, 85, Гнабри, 89

Кельн - Вердер 1:0
Гол: Кордоба

Майнц - Байер 0:1
Гол: Аларио, 90

Шальке - Фрайбург 2:2
Голы: Сердар, 28, Кутуку, 80 - Петерсон, 54, Грифо, 69

Турнирная таблица

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности