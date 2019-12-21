Бундеслига. Лейпциг уходит на зимний перерыв лидером

В Бундеслиге состоялся ряд матчей 17-го тура, последнего до зимней паузы.

В качестве лидера чемпионата Германии на перерыв уходит «Лейпциг». Сегодня «Быки» обыграли «Аугсбург» 3:1 и набрал 37 очков. Позже свой матч проведет «Боруссия» Менхенгладбах, которая в случае успеха будет иметь столько же пунктов, но у «Лейпцига» значительный перевес по разнице голов.

Топ-3 замыкает «Бавария», но отстает на 4 очка. Действующий чемпион сегодня не без труда одолел «Вольфсбург» 2:0 благодаря голам в конце встречи.

Бундеслига. 17-й тур

Лейпциг - Аугсбург 3:1

Голы: Ляймер, 68, Шлик, 79, Поульсен, 89 - Нидерляйхнер, 8



Бавария - Вольфсбург 2:0

Голы: Зиркзи, 85, Гнабри, 89



Кельн - Вердер 1:0

Гол: Кордоба

Майнц - Байер 0:1

Гол: Аларио, 90



Шальке - Фрайбург 2:2

Голы: Сердар, 28, Кутуку, 80 - Петерсон, 54, Грифо, 69

Турнирная таблица