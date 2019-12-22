КОНТЕ: «Нам нельзя останавливаться, но можно порадоваться месту в таблице»

«Это был хороший матч, несмотря на отсутствие ряда игроков. У нас были кое-какие проблемы, но порой именно они позволяют выжимать из себя максимум. Теперь мы должны продолжить удивлять и выкладываться - такова цель на сезон.

То, что у нас 42 очка на Рождество, следствие нашей работы и профессионализма парней, отдающих все ради команды. Нам нельзя останавливаться, но можно порадоваться набранным очкам и месту в таблице. Теперь парни могут отдохнуть восемь дней, но им не стоит забывать обо мне», - сказал Конте.

Отметим, что «Интер» с 42 очками вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, опередив «Ювентус» по дополнительным показателям.