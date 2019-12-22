Зинедин ЗИДАН: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что считает своего коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Проведенная недавно УЕФА жеребьевка столкнула в 1/8 финала Лиги Чемпионов «Реал», который чаще всех в истории выигрывал этот трофей, и «Сити», который на сей раз называется букмекерами фаворитом соревнования.

«Противостояние с ним будет особенным. Я много раз играл против него. Я уважал его как игрока и уважаю как тренера, потому что он лучший тренер в мире. Он доказал это за время своей карьеры, и я предвкушаю матчи против него и его команды», — цитирует Зидана Daily Mail.