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Зинедин ЗИДАН: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Главный тренер «Реала» лестно отозвался о Хосепе Гвардиоле

  • 22.12.2019 04:18
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Зинедин ЗИДАН: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
© ФК Реал Мадрид. Зінедін Зідан

Наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что считает своего коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Проведенная недавно УЕФА жеребьевка столкнула в 1/8 финала Лиги Чемпионов «Реал», который чаще всех в истории выигрывал этот трофей, и «Сити», который на сей раз называется букмекерами фаворитом соревнования.

«Противостояние с ним будет особенным. Я много раз играл против него. Я уважал его как игрока и уважаю как тренера, потому что он лучший тренер в мире. Он доказал это за время своей карьеры, и я предвкушаю матчи против него и его команды», — цитирует Зидана Daily Mail.

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Источник — Fapl.ru

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