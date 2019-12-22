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18-й тур
Ман Сити
3:1
Лестер Сити
21.12.2019, FT

Манчестер Сити – Лестер – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 18-го тура чемпионата Англии

  • 22.12.2019 01:05
  • 233 просмотра
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Манчестер Сити – Лестер – 3:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/mancity

В поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» со счетом 3:1.

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Лучшие моменты матча Ман Сити - Лестер Сити
69' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
30' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
22' ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
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Источник — Sport.ua

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