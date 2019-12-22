В поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» со счетом 3:1.
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE
Лучшие моменты матча Ман Сити - Лестер Сити
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.