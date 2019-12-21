Днепр-1 проведет два сбора и уже определился с соперниками

«Днепр-1» в рамках подготовки ко второй части сезона проведет два сбора в Турции. Первая часть сборов пройдет с 21-го января по 2-е февраля, а вторая - с 6-го по 19-е февраля.

Из отпуска команда выходит 14-го января.

В течение сборов команда проведет 8 контрольных матчей. Соперниками будут «Бачка» (Сербия), «Ягеллония» (Польша), «Аустрия» (Австрия), «Сигма» (Чехия), «Тобол» (Казахстан), «Кайрат» (Казахстан), «Шериф» (Молдова) и один из клубов УПЛ.

Клуб уже успел подписать первого зимнего новичка.