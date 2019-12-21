Войти или Зарегистрироваться

Днепр-1 проведет два сбора и уже определился с соперниками

Команда отправится в Турцию

  • 21.12.2019 20:15
  • 535 просмотров
  • 0 комментариев
Днепр-1 проведет два сбора и уже определился с соперниками
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» в рамках подготовки ко второй части сезона проведет два сбора в Турции. Первая часть сборов пройдет с 21-го января по 2-е февраля, а вторая - с 6-го по 19-е февраля.

Из отпуска команда выходит 14-го января.

В течение сборов команда проведет 8 контрольных матчей. Соперниками будут «Бачка» (Сербия), «Ягеллония» (Польша), «Аустрия» (Австрия), «Сигма» (Чехия), «Тобол» (Казахстан), «Кайрат» (Казахстан), «Шериф» (Молдова) и один из клубов УПЛ.

Клуб уже успел подписать первого зимнего новичка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности