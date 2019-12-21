Барселона обошла Реал по голам в истории чемпионата Испании

Каталонская «Барселона» выиграла матч 18-го тура Ла Лиги против «Алавеса».

Отметим, что четвертый гол в данной встрече стал для «сине-гранатовых» 6137-м в рамках чемпионата Испании (с 1929 по 2019 годы). Таким образом, «Барселона» обошла по этому показателю мадридский «Реал» (6136).

Однако «сливочные» сыграли на один матч меньше – 2855 против 2856 у «Барселоны».

Чемпионат Испании. 18-й тур

«Барселона» – «Алавес» – 4:1

Голы: 1:0 – 14 Гризманн, 2:0 – 45 Видаль, 2:1 – 56 Пере Понс, 3:1 – 69 Месси, 4:1 – 75, пенальти Суарес.