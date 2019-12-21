Войти или Зарегистрироваться

АПЛ. Ньюкасл обыграл Кристал Пэлас, Брайтон уступил Шеффилду

«Вулверхэмптон», «Бернли» и «Саутгемптон» одержали выездные победы

  • 21.12.2019 19:00
  • 384 просмотра
  • 0 комментариев
АПЛ. Ньюкасл обыграл Кристал Пэлас, Брайтон уступил Шеффилду
© ФК Ньюкасл
Состоялись еще пять матчей 18-го тура АПЛ. В четырех встречах были зафиксированы выездные победы, и лишь «Ньюкасл» сумел добыть победу в домашних стенах.
 
Напомним, в еще одном матче «Эвертон» и «Арсенал» поделили очки.
 
Чемпионат Англии. 18-й тур
 
«Норвич» – «Вулверхэмптон» – 1:2
Голы: 1:0 – 17 Кэнтуэлл, 1:1 – 60 Саисс, 1:2 – 81 Хименес.
 
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 1:0
Гол: 1:0 – 83 Альмирон.
 
«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:1
Гол: 0:1 – 23 Макберни.
 
«Борнмут» – «Бернли» – 0:1
Гол: 0:1 – 89 Родригес.
 
«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 1:3
Голы: 0:1 – 21 Ингз, 0:2 – 31 Стивенс, 0:3 – 51 Ингз, 1:3 – 75 Грилиш.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности