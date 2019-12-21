АПЛ. Ньюкасл обыграл Кристал Пэлас, Брайтон уступил Шеффилду

Состоялись еще пять матчей 18-го тура АПЛ. В четырех встречах были зафиксированы выездные победы, и лишь «Ньюкасл» сумел добыть победу в домашних стенах.
Напомним, в еще одном матче «Эвертон» и «Арсенал» поделили очки.
Чемпионат Англии. 18-й тур
«Норвич» – «Вулверхэмптон» – 1:2
Голы: 1:0 – 17 Кэнтуэлл, 1:1 – 60 Саисс, 1:2 – 81 Хименес.
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 1:0
Гол: 1:0 – 83 Альмирон.
«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:1
Гол: 0:1 – 23 Макберни.
«Борнмут» – «Бернли» – 0:1
Гол: 0:1 – 89 Родригес.
«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 1:3
Голы: 0:1 – 21 Ингз, 0:2 – 31 Стивенс, 0:3 – 51 Ингз, 1:3 – 75 Грилиш.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.