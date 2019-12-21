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Эвертон и Арсенал под присмотром новых тренеров сыграли нулевую ничью

За матч обе команды в сумме нанесли всего четыре удара в створ ворот

  • 21.12.2019 16:32
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Эвертон и Арсенал под присмотром новых тренеров сыграли нулевую ничью
© ФК Арсенал
В 18-м туре АПЛ «Эвертон» и «Арсенал» не смогли выявить сильнейшего, расписав безголевую ничью.
 
Напомним, оба клуба играли под присмотром новых главных тренеров: «Эвертон» вывел Карло Анчелотти, «Арсенал» – Микель Артета.
 
Чемпионат Англии. 18-й тур
 
«Эвертон» – «Арсенал» – 0:0 
 
«Эвертон» – Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Дэвис, Сигурдссон, Делф (Кин, 72), Ивоби (Тосун, 11), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
«Арсенал» – Лено, Мэйтленд-Найлз, Давид Луиз, Чемберс, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 66), Нелсон, Торрейра, Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 78), Сака.
 
Предупреждения: Сака (28), Дэвис (45), Сигурдссон (75), Чемберс (87), Уиллок (90).
 
 
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Источник — Sport.ua

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