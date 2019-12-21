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Ингулец и Минай надеются перенести свой матч Кубка Украины

Не подходит по датам командам Первой лиги

  • 21.12.2019 18:04
  • 1084 просмотра
  • 1 комментарий
Ингулец и Минай надеются перенести свой матч Кубка Украины
© ffu.ua

В 1/4 финала Кубка Украины между собой сыграют «Минай» и «Ингулец», а базовым днем для проведения встречи является 4-е марта.

Однако клубы Первой лиги, которые позже начинают весеннюю часть сезона, в это время еще находятся на сборах, поэтому обе команды надеются перенести игру на конец марта.

«Наше противостояние должно было состояться в Минае 4 марта. Но, скорее всего, дата будет изменена. Дело в том, что, в отличие от элитного дивизиона, команды Первой лиги возобновляют чемпионат 22-го марта, и в начале весны как мои подопечные, так и футболисты «Миная» еще находятся на заключительном этапе подготовки в Турции».

«Сейчас мы ведем с моим коллегой из «Миная» Василием Кобиным переговоры о новой дате поединка, которая устроила бы обе команды. Затем уже клубное руководство обратится в дирекцию по проведению Кубка Украины с просьбой пойти нам навстречу. В конце концов, надо учесть и климатические условия, ведь неизвестно, в каком состоянии в марте будет газон стадиона в Минае», - сказал тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 21.12.2019 18:27
    +1
    Все логично, надо пойти на встречу клубам.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 21.12.2019 18:27
    +1
    Все логично, надо пойти на встречу клубам.
    Ссылка
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