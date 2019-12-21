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Опубликован призовой фонд турниров ATP на 2020 год

Призовые увеличены на 13% по сравнению с предыдущим сезоном

  • 21.12.2019 16:18
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Опубликован призовой фонд турниров ATP на 2020 год
© ATP
Призовой фонд всех турниров ATP в 2020 году будет суммарно насчитывать $158,7 млн, что на 13% больше, чем в предыдущем сезоне.
 
Самый большой призовой фонд – у нового командного турнира ATP Cup, который стартует на австралийских кортах 3 января, – 15 миллионов.
 
Также ATP опубликовала календарь на 2020 и 2021 годы. Они доступны здесь.
 
Отметим, что сезоны будут идентичными: 9 турниров АТР Мастерс 1000, 13 турниров серии АТР 500, 38 - серии АТР 250, а также Итоговый турнир Next Gen ATP Finals и Кубок Лейвера.
 
Также сообщается, что турниры ATP привлекли в последние годы рекордную аудиторию на сайте, ТВ и в Интернете. В 2019 году турниры посетили 4,82 миллиона болельщиков.
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Источник — ATP Tour

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