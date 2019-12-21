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Защитник сборной Молдовы: «Меня хотело подписать киевское Динамо»

21-летний футболист мог оказаться в чемпионате Украины

  • 21.12.2019 15:52
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Защитник сборной Молдовы: «Меня хотело подписать киевское Динамо»
© Артур Крэчун
21-летний защитник сборной Молдовы Артур Крэчун рассказал, как был на просмотре в киевском «Динамо».
 
«В 2016 году я на протяжении двух месяцев проходил просмотр в киевском «Динамо». Я сыграл во всех товарищеских матчах в составе юношеской команды и знаю, что «Динамо» хотело меня подписать, но не смогло договориться с «Зимбру» по поводу суммы трансфера», – сказал молодой футболист.
 
Отметим, Крэчун дебютировал за национальную команду против сборной Франции - нынешних чемпионов мира.
 
 
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Источник — Moldfootball.com

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