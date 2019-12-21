Динамо досрочно вернет Русина из аренды

«Динамо» планирует зимой вернуть из аренды из «Зари» форварда Назария Русина. Такая опция предусмотрена арендным соглашением игрока.

Решение по Русину уже принято, и подготовку ко второй части сезона он начнет с «Динамо».

При этом главный тренер «Зари» Виктор Скрипник хочет сохранить Русина до конца сезона, и клуб ведет переговоры с «Динамо» о том, чтобы форвард остался в луганском клубе до конца сезона.

Вероятно, желание «Динамо» вернуть Русина связано с отстранением Артема Беседина из-за непройденного допинг-теста.

В нынешнем сезоне на счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах в УПЛ.