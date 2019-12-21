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Динамо досрочно вернет Русина из аренды

Форвард вернется в киевский клуб уже зимой

  • 21.12.2019 10:24
  • 3957 просмотров
  • 21 комментарий
Динамо досрочно вернет Русина из аренды
© ФК Заря Луганск. Назарий Русин

«Динамо» планирует зимой вернуть из аренды из «Зари» форварда Назария Русина. Такая опция предусмотрена арендным соглашением игрока.

Решение по Русину уже принято, и подготовку ко второй части сезона он начнет с «Динамо».

При этом главный тренер «Зари» Виктор Скрипник хочет сохранить Русина до конца сезона, и клуб ведет переговоры с «Динамо» о том, чтобы форвард остался в луганском клубе до конца сезона.

Вероятно, желание «Динамо» вернуть Русина связано с отстранением Артема Беседина из-за непройденного допинг-теста.

В нынешнем сезоне на счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах в УПЛ.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(11 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
      ВВВ, 21.12.2019 11:27
    0
    jekаfunny, 21.12.2019 11:06
    Сергей Рафаилов: «По Русину есть опция, что он может вернуться в «Динамо» после Нового года, по Ледневу – нет»
    ————————————————
    Иванисеню кто то заставляет продавать ?
    ————————————————
    Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
    ————————————————
    П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
    Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
    Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
    По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
    "18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
    ———————————————
    Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
    Гандоша шурхотливий!Я не збираюся з тобою контактувати!Тому традиційно вже пішов на йух!!!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 21.12.2019 11:27
    0
    Уж лучше он, чем Беседин кривоногий...
    Видимо Боженька услышал сотни тысяч молитв и придумал допинг!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 21.12.2019 11:26
    0
    J0e777, 21.12.2019 11:08
    Я тебе больше скажу. Иванисеня зимой тоже в Динамо перейдёт.
    Вже Караваєв перейшов. І шо???
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 21.12.2019 11:23
    0
    wicker, 21.12.2019 11:16
    Динамо не підходить Русину, за манерою гри у Динамо силовий футбол....
    Русин очень похож по манере игры на Реброва в молодости. И силовой футбол тут ни при чем.
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 21.12.2019 11:22
    0
    Жаль, у Скрипника был шанс еще прогрессировать
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 21.12.2019 11:21
    0
    Frankov, 21.12.2019 10:38
    МуSSора уже не знают как ослабить одного из своих конкурентов за 2-е место.
    Чтобы претендовать на 2 место, нужно не в аренду брать игроков в большом количестве у прямых конкурентов, да еще и с возможностью досрочно вернуть игрока, а покупать или хотя бы брать свободных агентов.
    Сколько Заря продала игроков и сколько купила на эти деньги? Аж никого не купили.
    А вообще Заре давно пора задуматься над воспитанием своих игроков, а то скоро дойдет до того, что в заявке не будет хватать своих воспитанников.
    Какой смысл в дубле, если за 6 лет ни одного игрока не попало в основу? Майбороду привлекали, но он ничего не показал и сломался.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 21.12.2019 11:16
    0
    Динамо не підходить Русину, за манерою гри у Динамо силовий футбол....
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 11:13
    0
    jekаfunny, 21.12.2019 11:06
    Сергей Рафаилов: «По Русину есть опция, что он может вернуться в «Динамо» после Нового года, по Ледневу – нет»
    ————————————————
    Иванисеню кто то заставляет продавать ?
    ————————————————
    Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
    ————————————————
    П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
    Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
    Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
    По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
    "18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
    ———————————————
    Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
    Я, наверное, что-то выпустил из вида...Где сейчас Сырунушка?Что-то его не было видно на тренерской лавочке в последних матчах кр.отовни
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 11:10
    0
    ВВВ, 21.12.2019 10:59
    Одного купити,іншого досроково повернути,так дивись друге місце знову залишиться за Динамо!!! Головне конкурента вчасно послабити!!!
    Навеял анекдот про то,что двойка по языку из-за папы...
    ОСЛАБЛЯТЬ - это глагол,а не блядь осла...
    Кто мешал "конкуренту" выкупить контракт Назария вместо аренды?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.12.2019 11:08
    -1
    ВВВ, 21.12.2019 10:59
    Одного купити,іншого досроково повернути,так дивись друге місце знову залишиться за Динамо!!! Головне конкурента вчасно послабити!!!
    Я тебе больше скажу. Иванисеня зимой тоже в Динамо перейдёт.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 11:08
    0
    PUTINHUILO, 21.12.2019 11:02
    То,что Миха - проблема №1 - это я даже не обсуждаю...
    Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
    В принципе да , но все же надеюсь на то что кого то подпишем.
    Раз такую чистку Суркис хочет сделать ...
    правда хз кого ещё продать выйдет , у них же и ЗП не копеечные
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 11:06
    -1
    ВВВ, 21.12.2019 10:59
    Одного купити,іншого досроково повернути,так дивись друге місце знову залишиться за Динамо!!! Головне конкурента вчасно послабити!!!
    Сергей Рафаилов: «По Русину есть опция, что он может вернуться в «Динамо» после Нового года, по Ледневу – нет»
    ————————————————
    Иванисеню кто то заставляет продавать ?
    ————————————————
    Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
    ————————————————
    П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
    Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
    Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
    По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
    "18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
    ———————————————
    Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.12.2019 11:06
    -1
    ВВВ, 21.12.2019 10:59
    Одного купити,іншого досроково повернути,так дивись друге місце знову залишиться за Динамо!!! Головне конкурента вчасно послабити!!!
    Что значит ослабить? А может Заря научится игроков покупать????
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 21.12.2019 11:05
    0
    Значить Бесєдін все-таки буде дискваліфікований!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 11:02
    +2
    jekаfunny, 21.12.2019 10:57
    Так надо покупать кого то в таком случае, Русин меньше Беседина забил , да и я очень сомневаюсь что Миха ее нему подход найдёт . Как и Белорус - ткнут его пару раз в состав до первой ошибки - а потом лавка .....
    Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
    То,что Миха - проблема №1 - это я даже не обсуждаю...
    Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 21.12.2019 10:59
    +1
    Одного купити,іншого досроково повернути,так дивись друге місце знову залишиться за Динамо!!! Головне конкурента вчасно послабити!!!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 10:57
    +6
    PUTINHUILO, 21.12.2019 10:53
    В команде остался только стеклянный Соль.Беседин,скорее всего,будет дисквалифицирован
    Так надо покупать кого то в таком случае, Русин меньше Беседина забил , да и я очень сомневаюсь что Миха ее нему подход найдёт . Как и Белорус - ткнут его пару раз в состав до первой ошибки - а потом лавка .....
    Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 10:53
    +6
    jekаfunny, 21.12.2019 10:48
    И зачем ?
    Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
    Пусть в Заре человек себе играет
    В команде остался только стеклянный Соль.Беседин,скорее всего,будет дисквалифицирован
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 10:48
    +8
    И зачем ?
    Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
    Пусть в Заре человек себе играет
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 21.12.2019 10:38
    -3
    МуSSора уже не знают как ослабить одного из своих конкурентов за 2-е место.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 10:48
    +8
    И зачем ?
    Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
    Пусть в Заре человек себе играет
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 10:57
    +6
    PUTINHUILO, 21.12.2019 10:53
    В команде остался только стеклянный Соль.Беседин,скорее всего,будет дисквалифицирован
    Так надо покупать кого то в таком случае, Русин меньше Беседина забил , да и я очень сомневаюсь что Миха ее нему подход найдёт . Как и Белорус - ткнут его пару раз в состав до первой ошибки - а потом лавка .....
    Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 10:53
    +6
    jekаfunny, 21.12.2019 10:48
    И зачем ?
    Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
    Пусть в Заре человек себе играет
    В команде остался только стеклянный Соль.Беседин,скорее всего,будет дисквалифицирован
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 11:02
    +2
    jekаfunny, 21.12.2019 10:57
    Так надо покупать кого то в таком случае, Русин меньше Беседина забил , да и я очень сомневаюсь что Миха ее нему подход найдёт . Как и Белорус - ткнут его пару раз в состав до первой ошибки - а потом лавка .....
    Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
    То,что Миха - проблема №1 - это я даже не обсуждаю...
    Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 21.12.2019 10:59
    +1
    Одного купити,іншого досроково повернути,так дивись друге місце знову залишиться за Динамо!!! Головне конкурента вчасно послабити!!!
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 21.12.2019 11:27
    0
    jekаfunny, 21.12.2019 11:06
    Сергей Рафаилов: «По Русину есть опция, что он может вернуться в «Динамо» после Нового года, по Ледневу – нет»
    ————————————————
    Иванисеню кто то заставляет продавать ?
    ————————————————
    Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
    ————————————————
    П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
    Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
    Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
    По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
    "18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
    ———————————————
    Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
    Гандоша шурхотливий!Я не збираюся з тобою контактувати!Тому традиційно вже пішов на йух!!!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 21.12.2019 11:27
    0
    Уж лучше он, чем Беседин кривоногий...
    Видимо Боженька услышал сотни тысяч молитв и придумал допинг!
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 21.12.2019 11:26
    0
    J0e777, 21.12.2019 11:08
    Я тебе больше скажу. Иванисеня зимой тоже в Динамо перейдёт.
    Вже Караваєв перейшов. І шо???
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 21.12.2019 11:23
    0
    wicker, 21.12.2019 11:16
    Динамо не підходить Русину, за манерою гри у Динамо силовий футбол....
    Русин очень похож по манере игры на Реброва в молодости. И силовой футбол тут ни при чем.
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 21.12.2019 11:22
    0
    Жаль, у Скрипника был шанс еще прогрессировать
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 21.12.2019 11:21
    0
    Frankov, 21.12.2019 10:38
    МуSSора уже не знают как ослабить одного из своих конкурентов за 2-е место.
    Чтобы претендовать на 2 место, нужно не в аренду брать игроков в большом количестве у прямых конкурентов, да еще и с возможностью досрочно вернуть игрока, а покупать или хотя бы брать свободных агентов.
    Сколько Заря продала игроков и сколько купила на эти деньги? Аж никого не купили.
    А вообще Заре давно пора задуматься над воспитанием своих игроков, а то скоро дойдет до того, что в заявке не будет хватать своих воспитанников.
    Какой смысл в дубле, если за 6 лет ни одного игрока не попало в основу? Майбороду привлекали, но он ничего не показал и сломался.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 21.12.2019 11:16
    0
    Динамо не підходить Русину, за манерою гри у Динамо силовий футбол....
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 11:13
    0
    jekаfunny, 21.12.2019 11:06
    Сергей Рафаилов: «По Русину есть опция, что он может вернуться в «Динамо» после Нового года, по Ледневу – нет»
    ————————————————
    Иванисеню кто то заставляет продавать ?
    ————————————————
    Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
    ————————————————
    П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
    Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
    Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
    По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
    "18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
    ———————————————
    Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
    Я, наверное, что-то выпустил из вида...Где сейчас Сырунушка?Что-то его не было видно на тренерской лавочке в последних матчах кр.отовни
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.12.2019 11:10
    0
    ВВВ, 21.12.2019 10:59
    Одного купити,іншого досроково повернути,так дивись друге місце знову залишиться за Динамо!!! Головне конкурента вчасно послабити!!!
    Навеял анекдот про то,что двойка по языку из-за папы...
    ОСЛАБЛЯТЬ - это глагол,а не блядь осла...
    Кто мешал "конкуренту" выкупить контракт Назария вместо аренды?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 11:08
    0
    PUTINHUILO, 21.12.2019 11:02
    То,что Миха - проблема №1 - это я даже не обсуждаю...
    Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
    В принципе да , но все же надеюсь на то что кого то подпишем.
    Раз такую чистку Суркис хочет сделать ...
    правда хз кого ещё продать выйдет , у них же и ЗП не копеечные
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 21.12.2019 11:05
    0
    Значить Бесєдін все-таки буде дискваліфікований!
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 21.12.2019 10:35
    0
    Ну все))) Шахта трепещи))
    Ссылка
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