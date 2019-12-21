Динамо досрочно вернет Русина из аренды

«Динамо» планирует зимой вернуть из аренды из «Зари» форварда Назария Русина. Такая опция предусмотрена арендным соглашением игрока.
Решение по Русину уже принято, и подготовку ко второй части сезона он начнет с «Динамо».
При этом главный тренер «Зари» Виктор Скрипник хочет сохранить Русина до конца сезона, и клуб ведет переговоры с «Динамо» о том, чтобы форвард остался в луганском клубе до конца сезона.
Вероятно, желание «Динамо» вернуть Русина связано с отстранением Артема Беседина из-за непройденного допинг-теста.
В нынешнем сезоне на счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах в УПЛ.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Иванисеню кто то заставляет продавать ?
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Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
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П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
———————————————
Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
Видимо Боженька услышал сотни тысяч молитв и придумал допинг!
Сколько Заря продала игроков и сколько купила на эти деньги? Аж никого не купили.
А вообще Заре давно пора задуматься над воспитанием своих игроков, а то скоро дойдет до того, что в заявке не будет хватать своих воспитанников.
Какой смысл в дубле, если за 6 лет ни одного игрока не попало в основу? Майбороду привлекали, но он ничего не показал и сломался.
————————————————
Иванисеню кто то заставляет продавать ?
————————————————
Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
————————————————
П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
———————————————
Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
ОСЛАБЛЯТЬ - это глагол,а не блядь осла...
Кто мешал "конкуренту" выкупить контракт Назария вместо аренды?
Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
Раз такую чистку Суркис хочет сделать ...
правда хз кого ещё продать выйдет , у них же и ЗП не копеечные
————————————————
Иванисеню кто то заставляет продавать ?
————————————————
Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
————————————————
П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
———————————————
Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
Пусть в Заре человек себе играет
Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
Пусть в Заре человек себе играет
Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
Пусть в Заре человек себе играет
Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
Типо если трудовики не знают как использовать нынешних нападающих , они вдруг Русина раскроют !?
Пусть в Заре человек себе играет
Да и вообще мы тут обсуждаем перипетии нападения , когда наша главная игровая проблема сидит на тренерском мостике
Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
————————————————
Иванисеню кто то заставляет продавать ?
————————————————
Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
————————————————
П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
———————————————
Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
Видимо Боженька услышал сотни тысяч молитв и придумал допинг!
Сколько Заря продала игроков и сколько купила на эти деньги? Аж никого не купили.
А вообще Заре давно пора задуматься над воспитанием своих игроков, а то скоро дойдет до того, что в заявке не будет хватать своих воспитанников.
Какой смысл в дубле, если за 6 лет ни одного игрока не попало в основу? Майбороду привлекали, но он ничего не показал и сломался.
————————————————
Иванисеню кто то заставляет продавать ?
————————————————
Я ас не сторонник возвращения Русина сейчас , но ДК ничего не нарушает и имеет право распоряжаться своим игроком - согласно контракту , и как считает нужным
————————————————
П.С. А что это ты писал на соседней ветке что сЫрны нашли допингу в не игровое время ? когда
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат.
Хорват решил приостановить свои выступления и разобраться со сложившейся ситуацией
По словам игрока, запрещенное вещество показала проба от 22 марта 2017 года
"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.«
———————————————
Конец марта - не игровое время , неужели опять наврал ? Никогда такого не было и вот опять
ОСЛАБЛЯТЬ - это глагол,а не блядь осла...
Кто мешал "конкуренту" выкупить контракт Назария вместо аренды?
Но гарантии подписания нового хорошего нападающего нет.Поэтому возвращение кого-то из аренды - очевидный ход
Раз такую чистку Суркис хочет сделать ...
правда хз кого ещё продать выйдет , у них же и ЗП не копеечные
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