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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эвертон – клуб с богатой историей»

Итальянский специалист – о своем назначении в «Эвертон»

  • 21.12.2019 14:40
  • 417 просмотров
  • 1 комментарий
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эвертон – клуб с богатой историей»
© twitter.com/Everton

Сегодня Карло Анчелотти был официально назначен на пост главного тренера «Эвертона». Итальянец признался, что рад возглавить английский клуб:

«Это отличный клуб с богатой историей и очень страстными болельщиками. У владельца и руководства клуба есть четкое видение по достижению успеха и завоеванию трофеев. Это то, что мне нравится как тренеру, и я очень рад возможности возглавить команду, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь.

По матчам за последние две недели я увидел, что игроки способны на многое. Данкан Фергюсон (бывший и.о. главного тренера – прим.) проделал большую работу. Сильная организация, дисциплина и правильная мотивация являются одними из ключевых составляющих футбола.

Рад, что он будет частью моего штаба, чтобы вести команду вперед».

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Источник — ФК Эвертон

(4 голоса)

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Комментарии
    MaxUa
    MaxUa, 21.12.2019 15:21
    0
    Эвертон? Трофеи? Воплотить в жизнь? Интересные сказки.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 21.12.2019 15:21
    0
    Эвертон? Трофеи? Воплотить в жизнь? Интересные сказки.
    Ссылка
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