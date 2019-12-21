Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эвертон – клуб с богатой историей»

Сегодня Карло Анчелотти был официально назначен на пост главного тренера «Эвертона». Итальянец признался, что рад возглавить английский клуб:

«Это отличный клуб с богатой историей и очень страстными болельщиками. У владельца и руководства клуба есть четкое видение по достижению успеха и завоеванию трофеев. Это то, что мне нравится как тренеру, и я очень рад возможности возглавить команду, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь.

По матчам за последние две недели я увидел, что игроки способны на многое. Данкан Фергюсон (бывший и.о. главного тренера – прим.) проделал большую работу. Сильная организация, дисциплина и правильная мотивация являются одними из ключевых составляющих футбола.

Рад, что он будет частью моего штаба, чтобы вести команду вперед».