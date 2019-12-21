Назарий РУСИН: «Возвращение в Динамо? Пока ничего не знаю»

Сегодня утром появилась информация о том, что арендованный у «Динамо» форвард «Зари» Назарий Русин уже зимой может вернуться в киевский клуб.
Однако сам Русин информацию о своем возвращении в «Динамо» не подтвердил:
«Пока ничего не знаю», - заявил форвард.
В нынешнем сезоне на счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах в УПЛ.
Источник — Динамомания
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......В Голубоой Армии штыки чай найдутся,
Без тебя пососули обойдутся....
Не ходил бы ты Назар во солдаты,
*
В Красной Армии штыки чай найдутся,
Без тебя большевики обойдутся,
*
Поневоле ты идешь аль с охотой,
Эх, Назар пропадешь ни за что ты.
......В Голубоой Армии штыки чай найдутся,
Без тебя пососули обойдутся....
Не ходил бы ты Назар во солдаты,
*
В Красной Армии штыки чай найдутся,
Без тебя большевики обойдутся,
*
Поневоле ты идешь аль с охотой,
Эх, Назар пропадешь ни за что ты.
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