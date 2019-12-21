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Назарий РУСИН: «Возвращение в Динамо? Пока ничего не знаю»

Форвард «Зари» не подтвердил слухи о возвращении в «Динамо»

  • 21.12.2019 14:08
  • 1590 просмотров
  • 2 комментария
Назарий РУСИН: «Возвращение в Динамо? Пока ничего не знаю»
© ФК Заря Луганск. Назарий Русин

Сегодня утром появилась информация о том, что арендованный у «Динамо» форвард «Зари» Назарий Русин уже зимой может вернуться в киевский клуб.

Однако сам Русин информацию о своем возвращении в «Динамо» не подтвердил:

«Пока ничего не знаю», - заявил форвард.

В нынешнем сезоне на счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах в УПЛ.

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Источник — Динамомания

(5 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 21.12.2019 15:28
    0
    *
    ......В Голубоой Армии штыки чай найдутся,
    Без тебя пососули обойдутся....
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 21.12.2019 15:20
    0
    А куда ж ты, паренек, а куда ты?
    Не ходил бы ты Назар во солдаты,
    *
    В Красной Армии штыки чай найдутся,
    Без тебя большевики обойдутся,
    *
    Поневоле ты идешь аль с охотой,
    Эх, Назар пропадешь ни за что ты.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 21.12.2019 15:28
    0
    *
    ......В Голубоой Армии штыки чай найдутся,
    Без тебя пососули обойдутся....
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 21.12.2019 15:20
    0
    А куда ж ты, паренек, а куда ты?
    Не ходил бы ты Назар во солдаты,
    *
    В Красной Армии штыки чай найдутся,
    Без тебя большевики обойдутся,
    *
    Поневоле ты идешь аль с охотой,
    Эх, Назар пропадешь ни за что ты.
    Ссылка
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