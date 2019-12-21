Назарий РУСИН: «Возвращение в Динамо? Пока ничего не знаю»

Сегодня утром появилась информация о том, что арендованный у «Динамо» форвард «Зари» Назарий Русин уже зимой может вернуться в киевский клуб.

Однако сам Русин информацию о своем возвращении в «Динамо» не подтвердил:

«Пока ничего не знаю», - заявил форвард.

В нынешнем сезоне на счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах в УПЛ.