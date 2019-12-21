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Тренер Альбасете: «Зозуля в порядке, голодный до игры»

Луис Мигель Рамис – о психологическом состоянии Романа Зозули

  • 21.12.2019 12:39
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Тренер Альбасете: «Зозуля в порядке, голодный до игры»
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Накануне матча 21-го тура Сегунды против «Эльче» (21 декабря, 17:00) главный тренер «Альбасете» Луис Мигель Рамис рассказал о психологическом состоянии Романа Зозули после скандала с фанатами «Райо Вальекано»:

«Зозуля в порядке. Это то, что нужно пережить дома с детьми. Я вижу, что он – голодный до игры и хочет помочь команде.

Я не заметил в нем каких-либо признаков слабости или эмоционального упадка. Он не изменился, возможно, стал еще сильнее после этих событий».

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Источник — LaLiga

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