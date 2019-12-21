Альбасете – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 21 декабря, состоится поединок 21-го тура испанской Сегунды, в котором «Альбасете» примет «Эльче».
Прямая трансляция встречи стартует в 17:00 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию матча.
В составе «Альбасете» выступает 30-летний украинский форвард Роман Зозуля.
Источник — Sport.ua
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