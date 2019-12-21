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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я уверен, что Артета добьется успеха»

Экс-тренер «Тоттенхэма» похвалил нового наставника «Арсенала»

  • 21.12.2019 11:58
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я уверен, что Артета добьется успеха»
© ФК Тоттенхэм. Маурисио Почеттино

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о новом наставнике «Арсенала» Микеле Артете. 

«Я уверен, что он добьется успеха. Он обладает всеми качествами, необходимыми для достойного тренера. Он был очень молод, когда мы с ним вместе играли в ПСЖ. Ему было всего 17 лет, когда он приехал в Париж. И уже тогда Артета показал себя прекрасным игроком и демонстрировал навыки лидера», - сказал Почеттино.
 
Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» 20 декабря, он заключил контракт на 3,5 года с клубом.
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Источник — Sky Sports

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