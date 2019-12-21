После матча 17-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» форвард «Баварии» Роберт Левандовски перенесет операцию на паху.
Сроки восстановления – от 10 до 14 дней. Поскольку следующий матч «Бавария» проведет аж 19 января, скорее всего, 31-летнему польскому форварду не придется пропускать ни одного матча «Баварии».
В нынешнем сезоне на счету Левандовски 19 голов в 16 матчах Бундеслиги.
Источник — ФК Бавария
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