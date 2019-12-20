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21.12.2019 16:30   ТВ-трансляция: 

Бавария - Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

«Бавария» завершает первый круг матчем против «Вольфсбурга»

  • 20.12.2019 16:24
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Бавария - Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/FCBayern

Для мюнхенской «Баварии» первый круг чемпионата Германии будет завершаться домашним матчем против «Вольфсбурга».

Нынешний сезон для чемпионов Германии получается непростым, и в середине осени это привело к смене главного тренера: Нико Ковача сменил Ханси Флик. Приход временного нового тренера должного эффекта не принес: если в Лиге чемпионов у «Баварии» дела идут хорошо, то в Бундеслиге проблем хватает.

Еще две недели назад «Бавария» шла в турнирной таблице лишь седьмой, однако при высокой плотности в турнирной таблице две подряд победы (6:1 над «Вердером» и 3:1 над «Фрайбургом») привели к тому, что мюнхенский клуб поднялся на более подобающую для себя третью строчку.

Тем не менее, команда с такими амбициями как «Бавария», третьим местом довольной быть не может, тем более, что отставание от сенсационных лидеров, «РБ Лейпцига» и «Боруссии» Менхенгладбах, составляет 4 очка.

Что касается «Вольфсбурга», то у команды Оливера Гласнера сейчас очень непростой календарь. В предыдущих трех турах «Волки» встречались с «Фрайбургом» (поражение 0:1), «Боруссией» Менхенгладбах (победа 2:1) и «Шальке» (ничья 1:1) – сплошь и рядом прямые конкуренты за места в еврокубках, а теперь еще и матч с «Баварией».

«Бавария» подходит к матчу в далеко не оптимальном составе. Из-за перебора желтых карточек не сыграет Тиаго Алькантара, из-за травм – Кингсли Коман, Лукас Эрнандес и Никлас Зюле, к отсутствию которого уже все привыкли. Под вопросом также участие в матче Леона Горецки и Корентена Толиссо.

Несмотря на это, команда Флика считается безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров. Коэффициент на победу хозяев – 1,19, на гостей – 17,0. Вероятность ничьи – 8,20.

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21 декабря, суббота
 
«Бавария» — «Вольфсбург»
Мюнхен. Альянц Арена. Начало - в 16:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 3:1

 

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Источник — Sport.ua

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