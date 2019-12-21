Фиорентина уволит Монтеллу в ближайшее время

Руководство «Фиорентины» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Винченцо Монтеллу. В ближайшее время об этом решении будет объявлено официально.

Последней каплей для руководства «Фиорентины» стало вчерашнее поражение от «Ромы» 1:4 в 17-м туре Серии А.

На данный момент «Фиорентина» идет 14-й в турнирной таблице Серии А с 17 очками в активе.

Монтелла возглавил «Фиорентину» в апреле текущего года. Ранее 45-летний специалист уже работал с «Фиорентиной» в 2012-2015 годах.