Войти или Зарегистрироваться

Фиорентина уволит Монтеллу в ближайшее время

Тренеру не простили разгромное поражение от «Ромы»

  • 21.12.2019 09:54
  • 584 просмотра
  • 0 комментариев
Фиорентина уволит Монтеллу в ближайшее время
© ФК Севилья. Винченцо Монтелла

Руководство «Фиорентины» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Винченцо Монтеллу. В ближайшее время об этом решении будет объявлено официально.

Последней каплей для руководства «Фиорентины» стало вчерашнее поражение от «Ромы» 1:4 в 17-м туре Серии А.

На данный момент «Фиорентина» идет 14-й в турнирной таблице Серии А с 17 очками в активе.

Монтелла возглавил «Фиорентину» в апреле текущего года. Ранее 45-летний специалист уже работал с «Фиорентиной» в 2012-2015 годах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности