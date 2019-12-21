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ФОТО. Артета представлен в Арсенале, коуч побывал на Эмирейтс

Новый наставник канониров представлен на специальной пресс-конференции

  • 21.12.2019 00:55
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ФОТО. Артета представлен в Арсенале, коуч побывал на Эмирейтс
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Новый наставник «канониров» был представлен на специальной пресс-конференции.

Артета рассказал о своих эмоциях: «Это огромная честь. «Арсенал» – один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи в игре, и это было ясно сказано в моих переговорах с руководителями клуба. Мы все знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалистичен, чтобы понять, что этого не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых игроков, и из академии выходит множество молодых футболистов».

Коуч также опробовал поле «Эмирейтс», домашнего стадиона клуба. Смотрите фото, как это было.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

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