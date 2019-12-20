Александр ЗИНЧЕНКО: «Благодарю Артету, он сделал для меня очень много!»

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил своего тренера Микеля Артету, ушедшего в лондонский «Арсенал».
Украинец выложил совместное фото в соцсети Instagram и написал:
«Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня! Я многое от тебя взял и очень тебе за это благодарен! Просто желаю тебе всего наилучшего в новой главе!»
Источник — Instagram
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