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ВИДЕО ДНЯ. Лучший гол группового раунда ЛЧ: над головой Ракицкого

Игрок «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер забил шедевр в ворота «Зенита»

  • 20.12.2019 22:23
  • 2964 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО ДНЯ. Лучший гол группового раунда ЛЧ: над головой Ракицкого
© Twitter

20 декабря УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов 2019/20.

Им стал гол игрока немецкого клуба «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота питерского «Зенита» (2:1).

Мяч пролетел по феноменальной траектории над головой украинского защитника Ярослава Ракицкого.

ВИДЕО ДНЯ. Давайте еще раз насладимся лучшим голом осени в Лиге чемпионов.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    serg
    online
      serg, 21.12.2019 00:13
    +2
    еще мог бы Беседин достать, но только под допингом
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 22:43
    0
    По очень высокой дуге шел мяч. Там если бы кто и достал в прыжке, то разве что Рональду.
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 21.12.2019 00:13
    +2
    еще мог бы Беседин достать, но только под допингом
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 22:43
    0
    По очень высокой дуге шел мяч. Там если бы кто и достал в прыжке, то разве что Рональду.
    Ссылка
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