ВИДЕО ДНЯ. Лучший гол группового раунда ЛЧ: над головой Ракицкого

20 декабря УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов 2019/20.
Им стал гол игрока немецкого клуба «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота питерского «Зенита» (2:1).
Мяч пролетел по феноменальной траектории над головой украинского защитника Ярослава Ракицкого.
ВИДЕО ДНЯ. Давайте еще раз насладимся лучшим голом осени в Лиге чемпионов.
Источник — Sport.ua
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