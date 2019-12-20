ВИДЕО. Гол Забитцера – лучший на групповом этапе Лиги чемпионов

Лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов был признан гол игрока «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота «Зенита» (победа 2:1).
В борьбе за победу в голосовании Забитцер опередил форварда «Барселоны» Луиса Суареса (гол «Интеру», 2:1), нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса (гол пражской «Славии», 3:1) и полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косту (гол «Локомотиву», 2:1):
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇
2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈
3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
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Источник — УЕФА
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