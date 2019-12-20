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ВИДЕО. Гол Забитцера – лучший на групповом этапе Лиги чемпионов

Гол игрока «РБ Лейпциг» победил в голосовании

  • 20.12.2019 19:01
  • 2966 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Гол Забитцера – лучший на групповом этапе Лиги чемпионов
© twitter.com/DieRotenBullen

Лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов был признан гол игрока «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота «Зенита» (победа 2:1).

В борьбе за победу в голосовании Забитцер опередил форварда «Барселоны» Луиса Суареса (гол «Интеру», 2:1), нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса (гол пражской «Славии», 3:1) и полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косту (гол «Локомотиву», 2:1):

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 20.12.2019 21:34
    +2
    Классно дзюбам рахитовским положил
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.12.2019 21:25
    +2
    один із лідерів збірної Австрії
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 20.12.2019 20:43
    +2
    Andy_P, 20.12.2019 19:16
    Коста, Суарес, Лоутару Мартинес, Забитцер. В таком порядке правильнее!
    та ну, негони... чудак такую траекторию исполнил...
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 20.12.2019 20:42
    +3
    Плюха Зениту знатная получилась
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 20.12.2019 20:27
    +1
    Да, траектория полета мяча вышла шикарная!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 20.12.2019 19:16
    0
    Коста, Суарес, Лоутару Мартинес, Забитцер. В таком порядке правильнее!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 20.12.2019 20:42
    +3
    Плюха Зениту знатная получилась
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 20.12.2019 21:34
    +2
    Классно дзюбам рахитовским положил
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.12.2019 21:25
    +2
    один із лідерів збірної Австрії
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 20.12.2019 20:43
    +2
    Andy_P, 20.12.2019 19:16
    Коста, Суарес, Лоутару Мартинес, Забитцер. В таком порядке правильнее!
    та ну, негони... чудак такую траекторию исполнил...
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 20.12.2019 20:27
    +1
    Да, траектория полета мяча вышла шикарная!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 20.12.2019 19:16
    0
    Коста, Суарес, Лоутару Мартинес, Забитцер. В таком порядке правильнее!
    Ссылка
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