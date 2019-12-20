Василий ГРИЦУК: «Динамо – фаворит противостояния с Александрией»

Полузащитник «Александрии» Василий Грицук прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины, где его команда сыграет с «Динамо»:

«Динамо» – серьезный соперник и фаворит в этом противостоянии, но и наша команда способна сделать сюрприз.

Что касается других пар, то я вижу фаворитом «Десну», которая в последнее время демонстрирует зрелый и качественный футбол».