ВИДЕО. Жертвы Месси и Роналду. Кому несправедливо не дали Золотой мяч

Обладателем Золотого мяча-2019 стал Лионель Месси. Большая часть футбольной общественности этим выбором осталась недовольна: по мнению многих, награду заслужил Вирджил Ван Дейк.

Защитник «Ливерпуля» стал уже далеко не первым игроком в эпоху Месси и Криштиану Роналду, который, по мнению многих, незаслуженно остался без Золотого мяча. Вспоминаем других великих игроков, которые так и не получили эту награду: