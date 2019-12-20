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ВИДЕО. Жертвы Месси и Роналду. Кому несправедливо не дали Золотой мяч

Великие игроки, которые так и не завоевали Золотой мяч

  • 20.12.2019 18:23
  • 2123 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Жертвы Месси и Роналду. Кому несправедливо не дали Золотой мяч
© ФК Барселона. Лионель Месси

Обладателем Золотого мяча-2019 стал Лионель Месси. Большая часть футбольной общественности этим выбором осталась недовольна: по мнению многих, награду заслужил Вирджил Ван Дейк.

Защитник «Ливерпуля» стал уже далеко не первым игроком в эпоху Месси и Криштиану Роналду, который, по мнению многих, незаслуженно остался без Золотого мяча. Вспоминаем других великих игроков, которые так и не получили эту награду:

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 20.12.2019 21:51
    0
    руслан халитов, 20.12.2019 18:34
    кто сказал что большая?
    Ну что вы, что вы. Это больные люди, Месси честно заслужил ЗМ. Вон он сколько лет выступает на высоком уровне. А ван Дейк раз выстрелил. В футболе же оценивают за выслугу лет, а не результаты в году. Потому Снейдер идёт лесом, Иньеста идёт вообще НАХУЙ. Они ведь нестабильны.
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 20.12.2019 18:34
    +1
    кто сказал что большая?
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 20.12.2019 18:34
    +1
    кто сказал что большая?
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 20.12.2019 21:51
    0
    руслан халитов, 20.12.2019 18:34
    кто сказал что большая?
    Ну что вы, что вы. Это больные люди, Месси честно заслужил ЗМ. Вон он сколько лет выступает на высоком уровне. А ван Дейк раз выстрелил. В футболе же оценивают за выслугу лет, а не результаты в году. Потому Снейдер идёт лесом, Иньеста идёт вообще НАХУЙ. Они ведь нестабильны.
    Ссылка
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