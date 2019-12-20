ВИДЕО. Жертвы Месси и Роналду. Кому несправедливо не дали Золотой мяч

Обладателем Золотого мяча-2019 стал Лионель Месси. Большая часть футбольной общественности этим выбором осталась недовольна: по мнению многих, награду заслужил Вирджил Ван Дейк.
Защитник «Ливерпуля» стал уже далеко не первым игроком в эпоху Месси и Криштиану Роналду, который, по мнению многих, незаслуженно остался без Золотого мяча. Вспоминаем других великих игроков, которые так и не получили эту награду:
Источник — YouTube
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