В субботу, 21 декабря, «Бавария» в 17-м туре Бундеслиги будет принимать «Вольфсбург». Начало матча – в 16:30 по Киеву.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 1».
После 16 туров «Бавария» идет третьей в чемпионате Германии с 30 очками в активе. «Вольфсбург» 8-й с 24 баллами.
«Бавария» - «Вольфсбург». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Источник — Sport.ua
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