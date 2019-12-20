В субботу, 21 декабря, «Бавария» в 17-м туре Бундеслиги будет принимать «Вольфсбург». Начало матча – в 16:30 по Киеву.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 1».

После 16 туров «Бавария» идет третьей в чемпионате Германии с 30 очками в активе. «Вольфсбург» 8-й с 24 баллами.

«Бавария» - «Вольфсбург». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии