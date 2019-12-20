Поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» особой интриге не несет. Каталонцы лидируют в турнирной таблице, тогда как баски находятся всего в трех очках от зоны вылета. И нет никаких причин, по которым хозяева «Камп Ноу» могли бы потерять баллы.

Беспроигрышная серия «Барселоны» на своем поле длится уже 20 матчей чемпионата страны. А в этом сезоне в восьми домашних встречах, даже с учетом «нулевки» с «Реалом» , в среднем «сине-гранатовые» забивали 3,75 гола за игру. При том что «Алавес» в этом чемпионате победил на выезде только раз, а 6 из последних 7-ми гостевых поединков проиграл, неизменно пропуская не менее двух мячей.

Личная статистика тоже не в пользу басков. 17 раз приезжали они на «Камп Ноу» и добыли тут лишь две победы. Последняя, правда, случилась относительно недавно – в сентябре 2016-го. Но тогда было только начало сезона, 3-й тур. Сейчас же разгар чемпионата, «Барселоне» очки нужнее, ведь «Реал» второй только благодаря дополнительным показателям. Да и Лео Месси не забивал – страшно сказать – в двух последних поединках.

Отметим, что хозяевам не помогут травмированные Усман Дембеле и Артур, зато должен восстановиться Серхио Бускетс, пропустивший Эль-Класико. За «Алавес» не сыграет Томас Пино, но должны выйти в центре Виктор Лагуардия и Мубарак Вакасо. Впрочем, даже при таких вариантах надежд на положительный исход у гостей немного. Букмекеры однозначным фаворитом встречи видят «Барселоны», а мы рискнем спрогнозировать, что все закончится разгромом.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген - Хорди Альба, Клеман Ленгле, Жерар Пике, Серхи Роберто - Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич - Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси.

«Алавес»: Фернандо Пачеко - Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Родриго Эли, Химо Наварро - Мубарак Вакасо, Ману Гарсиа, Пере Понс – Оливер Берк, Лукас Перес, Алеш Видаль.