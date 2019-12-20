Яя ТУРЕ: «Золотой мяч заслужил Мане»

«Золотой мяч» заслужил Садио Мане – я не вижу в Африке футболиста лучше. Вы вообще видели, что он творил в прошлом сезоне? Сколько мячей забил, чего достиг вместе с «Ливерпулем»?

Cчитаю позором ситуацию, когда команда выиграла Лигу чемпионов, а «Золотой мяч» получает игрок другого клуба», – сказал Туре.

Отметим, что африканский континент отдал наибольшее количество баллов именно Месси. Мане финишировал на четвертой строчке в голосовании.