Войти или Зарегистрироваться

Яя ТУРЕ: «Золотой мяч заслужил Мане»

Бывший полузащитник «Барселоны» шокирован результатами голосования

  • 20.12.2019 14:00
  • 931 просмотр
  • 5 комментариев
Яя ТУРЕ: «Золотой мяч заслужил Мане»
© ФК Манчестер Сити. Яя Туре
Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре остался недоволен результатами голосования за «Золотой мяч», по итогам которого премия в шестой раз досталась Лионелю Месси.
 
«Золотой мяч» заслужил Садио Мане – я не вижу в Африке футболиста лучше. Вы вообще видели, что он творил в прошлом сезоне? Сколько мячей забил, чего достиг вместе с «Ливерпулем»?
 
Cчитаю позором ситуацию, когда команда выиграла Лигу чемпионов, а «Золотой мяч» получает игрок другого клуба», – сказал Туре.
 
Отметим, что африканский континент отдал наибольшее количество баллов именно Месси. Мане финишировал на четвертой строчке в голосовании.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 20.12.2019 17:06
    0
    И Селюк
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.12.2019 17:00
    0
    Давно обратил внимание, чем темнее кожа, тем бредовее высказывания... Вы посмотрите на его лицо, не отмеченное печатью интеллекта. Он шокирован... А я тоже шокирован от этой ахинеи темнокожего футболиста.Дай им волю, в командах бы играли бы только цветные, или ввели бы положение, что на поле должно быть не менее половины негров. Как в Голливуде - ни один фильм не выпустят в прокат, если там не хоть одного негра-актера! Помню как несколько лет назад, в Англии хотели через суд заставить президента клуба взять темнокожего игрока в команду, в которой десятилетиями не играл ни один негр. Ребята еле отбились от посягательств.
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 20.12.2019 16:36
    0
    Что там Мане поназабивал? Сезон 2018 - 2019г. Чемпионат, матчей 36, голов - 22. Месси, Чемпионат, матчей - 34, голов - 36. Лига чемпионов: Мане, матчей 13, голов 4. Месси, матчей10, голов 12. И т. д. Даже не корректно сравнивать. Золотой мяч это индивидуальный приз, поэтому Месси и вручили уже шестой золотой мяч в карьере, а лига чемпионов, это командный турнир, за него Ливерпулю вручили кубок.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 20.12.2019 16:36
    0
    Ужас! Когда уже хоть одного негра накажут за тонкий троллинг рассизма. Доколе только белых будут угнетать????
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 20.12.2019 15:10
    +2
    Опять на расизм намекает, не надоело?
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 20.12.2019 15:10
    +2
    Опять на расизм намекает, не надоело?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 20.12.2019 17:06
    0
    И Селюк
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.12.2019 17:00
    0
    Давно обратил внимание, чем темнее кожа, тем бредовее высказывания... Вы посмотрите на его лицо, не отмеченное печатью интеллекта. Он шокирован... А я тоже шокирован от этой ахинеи темнокожего футболиста.Дай им волю, в командах бы играли бы только цветные, или ввели бы положение, что на поле должно быть не менее половины негров. Как в Голливуде - ни один фильм не выпустят в прокат, если там не хоть одного негра-актера! Помню как несколько лет назад, в Англии хотели через суд заставить президента клуба взять темнокожего игрока в команду, в которой десятилетиями не играл ни один негр. Ребята еле отбились от посягательств.
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 20.12.2019 16:36
    0
    Что там Мане поназабивал? Сезон 2018 - 2019г. Чемпионат, матчей 36, голов - 22. Месси, Чемпионат, матчей - 34, голов - 36. Лига чемпионов: Мане, матчей 13, голов 4. Месси, матчей10, голов 12. И т. д. Даже не корректно сравнивать. Золотой мяч это индивидуальный приз, поэтому Месси и вручили уже шестой золотой мяч в карьере, а лига чемпионов, это командный турнир, за него Ливерпулю вручили кубок.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 20.12.2019 16:36
    0
    Ужас! Когда уже хоть одного негра накажут за тонкий троллинг рассизма. Доколе только белых будут угнетать????
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности