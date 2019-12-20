В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Бетис» примет «Атлетико».
Встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин», начало матча в 17:00 по Киеву. После 17-ти сыгранных туров хозяева идут на 12-й позиции в турнирной таблице Примеры, гости – на пятой.
В прямом эфире поединок «Бетис» – «Атлетико» покажет телеканал «Футбол 2».
Источник — Sport.ua
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