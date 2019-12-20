«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» встретится с «Алавесом» в поединке 18-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоится 21.12.2019. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 2», Setanta Sports 1, «Матч! Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.tv.