«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» встретится с «Алавесом» в поединке 18-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоится 21.12.2019. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 2», Setanta Sports 1, «Матч! Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.tv.
Источник — Sport.ua
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