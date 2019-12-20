Алексей АНДРОНОВ: «Тренеры Динамо не знают, как использовать Родригеша»

«Если возникают такие проблемы и человек приходит на тренировку под «градусом», то об этом надо говорить в тот же день, а не тогда, когда закончился сезон. Соответственно, в тот же день штрафовать, переводить в дубль. А иначе как-то не верится, что все было именно так. Вот я ставлю себя на место тренера. Родригеш приходит пьяный на тренировку. Мне что, декабря ждать, чтобы перевести его в дубль? Получается, надо задавать вопросы тренеру, который после этого оставляет игрока в основном составе. Это вообще тогда нонсенс. Я не могу себе, например, представить, чтобы к Валерию Газзаеву человек пришел пьяный и после этого остался в «основе».

С другой стороны, совершенно понятно, что те тренеры, которые сейчас работают в «Динамо», просто не знают, как использовать Родригеша. Ведь после этого он приезжает в сборную, причем довольно слабую, и забивает гол. Еще и забивает сербам. Я не готов сейчас защищать Родригеша, может, он и приезжал с «выхлопом». Но опять же, повторюсь - почему все необходимые меры не были приняты в тот же день, почему мы все узнаем по окончании последнего матча сезона, когда команда уже в отпуске?

Не слышал, чтобы подобные проблемы были у Родригеша в других клубах. Тем более, что мы тщательно мониторили данный вопрос, и ничего нигде не всплывало – ни в Японии, ни в Молдавии», – сказал Андронов.