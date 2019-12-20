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Алексей АНДРОНОВ: «Тренеры Динамо не знают, как использовать Родригеша»

Известный российский комментатор – о своем протеже

  • 20.12.2019 11:55
  • 5546 просмотров
  • 14 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Тренеры Динамо не знают, как использовать Родригеша»
© Sport.ua. Жерсон Родригеш
Известный российский комментатор и журналист Алексей Андронов прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Динамо» Жерсона Родригеша, которого в свое время порекомендовал руководству клуба.
 
«Если возникают такие проблемы и человек приходит на тренировку под «градусом», то об этом надо говорить в тот же день, а не тогда, когда закончился сезон. Соответственно, в тот же день штрафовать, переводить в дубль. А иначе как-то не верится, что все было именно так. Вот я ставлю себя на место тренера. Родригеш приходит пьяный на тренировку. Мне что, декабря ждать, чтобы перевести его в дубль? Получается, надо задавать вопросы тренеру, который после этого оставляет игрока в основном составе. Это вообще тогда нонсенс. Я не могу себе, например, представить, чтобы к Валерию Газзаеву человек пришел пьяный и после этого остался в «основе».
 
С другой стороны, совершенно понятно, что те тренеры, которые сейчас работают в «Динамо», просто не знают, как использовать Родригеша. Ведь после этого он приезжает в сборную, причем довольно слабую, и забивает гол. Еще и забивает сербам. Я не готов сейчас защищать Родригеша, может, он и приезжал с «выхлопом». Но опять же, повторюсь - почему все необходимые меры не были приняты в тот же день, почему мы все узнаем по окончании последнего матча сезона, когда команда уже в отпуске?
 
Не слышал, чтобы подобные проблемы были у Родригеша в других клубах. Тем более, что мы тщательно мониторили данный вопрос, и ничего нигде не всплывало – ни в Японии, ни в Молдавии», – сказал Андронов.
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Источник — Footboom

(13 голосов)

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Комментарии
    Miguel Torres
    Miguel Torres, 20.12.2019 13:55
    0
    umnuy, 20.12.2019 12:05
    Вот это силекция в Киеве....комментаторы с МатчТВ игроков подгоняют
    Андронов никогда не работал на Матч ТВ. Он работал на росТВ еще до войны, а вто время холдинга МатчТВ еще не было. После начала войны его выгнали с российского телевидения за критику РФ и поддержку Украины. Уже несколько лет как его нет ни на одном российском канале.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.12.2019 13:37
    0
    В динамо ніколи не вміли працювати з латиносами та темношкірими легіонерами. За всю історію одиниці заграли на більш-менш хорошому рівні. Тому немає сенсу навіть пробувати їх запрошувати. Потрібно якщо вже й брати легіонерів то когось зі слов'ян чи балканців.. (це при нинішніх розкладах з тренерами. Звичайно, якщо з'явиться нормальний іноземний тренер, то можливо щось зміниться, а наразі... Печалька повна!)
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 20.12.2019 13:22
    +2
    В Динамо не умееют работать с легионерами. Там еще и травля от восспитаников...
    Помню комментарий Алиева где он говорил что называл их неграми или Милевского приходил всегда с бананами, молчу про Блохина, который вечно травил Диакате. Лесик слабый характером...Родригешь реально толковый парень. Допустим его отдадут в аренду Заре, он там играть в разы лучше. А вот в динамо играть тяжело, там бардак!
    Ссылка
    buka
      buka, 20.12.2019 13:15
    +2
    Зато "динамовские сердца" отлично знают, как угробить команду.
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    johndow11
      johndow11, 20.12.2019 13:11
    +2
    да как можно заиграть при таких тренерах? тот же Соль клепал голы как дурной, а тут полирует...
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    dd dent
    online
      dd dent, 20.12.2019 13:08
    0
    solart1964, 20.12.2019 12:54
    Тренеров?)))))
    В принципе и тренеров тоже
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 20.12.2019 12:54
    0
    Саша Петрик, 20.12.2019 12:47
    По большому счету можно сказать что тренеры дк не знают как использовать 90-95% легионеров. Возникает вопрос нахрена их тогда покупать вообще?
    Тренеров?)))))
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:47
    +6
    По большому счету можно сказать что тренеры дк не знают как использовать 90-95% легионеров. Возникает вопрос нахрена их тогда покупать вообще?
    Ссылка
    mikmir1
    mikmir1, 20.12.2019 12:36
    -1
    Забирайте в Росію, Або нехай залишиться в "Динамо" (К) ФК "Шахтар" (Донецьк) буде набагато легше грати проти СУПЕР-ГРАВЦЯ.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 20.12.2019 12:19
    -2
    Да не нужны в Динамо легионеры, наигрывайте Бесединых, Сидорчуков, Гармашей, Буяльских, Бущанов, а мы будем ржать с их игры в Европе, а в Украине с судьями удасться все порешать и легко получить второе место!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 12:12
    +5
    можно, например, попробовать Родригеша на позиции сомелье
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 12:11
    +4
    UKRAINE FAN, 20.12.2019 12:05
    Дрон абосрпался. Так выделывался что посоветовал такого крутого игрока а оказывается Леонинко был прав что игрок говно!
    Футболіст непоганий..а от тренерський склад - гамно
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.12.2019 12:05
    +4
    Вот это силекция в Киеве....комментаторы с МатчТВ игроков подгоняют
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.12.2019 12:05
    -2
    Дрон абосрпался. Так выделывался что посоветовал такого крутого игрока а оказывается Леонинко был прав что игрок говно!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:47
    +6
    По большому счету можно сказать что тренеры дк не знают как использовать 90-95% легионеров. Возникает вопрос нахрена их тогда покупать вообще?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 12:12
    +5
    можно, например, попробовать Родригеша на позиции сомелье
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 12:11
    +4
    UKRAINE FAN, 20.12.2019 12:05
    Дрон абосрпался. Так выделывался что посоветовал такого крутого игрока а оказывается Леонинко был прав что игрок говно!
    Футболіст непоганий..а от тренерський склад - гамно
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.12.2019 12:05
    +4
    Вот это силекция в Киеве....комментаторы с МатчТВ игроков подгоняют
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 20.12.2019 13:22
    +2
    В Динамо не умееют работать с легионерами. Там еще и травля от восспитаников...
    Помню комментарий Алиева где он говорил что называл их неграми или Милевского приходил всегда с бананами, молчу про Блохина, который вечно травил Диакате. Лесик слабый характером...Родригешь реально толковый парень. Допустим его отдадут в аренду Заре, он там играть в разы лучше. А вот в динамо играть тяжело, там бардак!
    Ссылка
    buka
      buka, 20.12.2019 13:15
    +2
    Зато "динамовские сердца" отлично знают, как угробить команду.
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 20.12.2019 13:11
    +2
    да как можно заиграть при таких тренерах? тот же Соль клепал голы как дурной, а тут полирует...
    Ссылка
    Miguel Torres
    Miguel Torres, 20.12.2019 13:55
    0
    umnuy, 20.12.2019 12:05
    Вот это силекция в Киеве....комментаторы с МатчТВ игроков подгоняют
    Андронов никогда не работал на Матч ТВ. Он работал на росТВ еще до войны, а вто время холдинга МатчТВ еще не было. После начала войны его выгнали с российского телевидения за критику РФ и поддержку Украины. Уже несколько лет как его нет ни на одном российском канале.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.12.2019 13:37
    0
    В динамо ніколи не вміли працювати з латиносами та темношкірими легіонерами. За всю історію одиниці заграли на більш-менш хорошому рівні. Тому немає сенсу навіть пробувати їх запрошувати. Потрібно якщо вже й брати легіонерів то когось зі слов'ян чи балканців.. (це при нинішніх розкладах з тренерами. Звичайно, якщо з'явиться нормальний іноземний тренер, то можливо щось зміниться, а наразі... Печалька повна!)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.12.2019 13:08
    0
    solart1964, 20.12.2019 12:54
    Тренеров?)))))
    В принципе и тренеров тоже
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 20.12.2019 12:54
    0
    Саша Петрик, 20.12.2019 12:47
    По большому счету можно сказать что тренеры дк не знают как использовать 90-95% легионеров. Возникает вопрос нахрена их тогда покупать вообще?
    Тренеров?)))))
    Ссылка
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