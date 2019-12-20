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Сергей ПУЧКОВ: «В Динамо произойдут большие перемены»

Обладатель Кубка Украины-2010 – о главном фаворите турнира

  • 20.12.2019 10:59
  • 6325 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей ПУЧКОВ: «В Динамо произойдут большие перемены»
© ФК Александрия
Обладатель Кубка Украины 2010 года Сергей Пучков считает динамовцев безоговорочными фаворитами национального кубка. Відзначимо, що на стадії 1/4 фіналу «Динамо» зіграє проти ще одного фаворита - «Олександрії».
 
— Сергей Валентинович, один из претендентов на победу в Кубке Украины завершит выступление на стадии четвертьфинала?
— Думаю, да. «Динамо» я вообще считаю, главным фаворитом этого турнира.
 
— Результаты бело-синих в осенней части сезона, позволяют об этом говорить с уверенностью?
— Не стоит забывать, что впереди большой перерыв в чемпионате. Думаю, в «Динамо» произойдут большие перемены, и это пойдет на пользу команде. Не стоит забывать, что нынешний наставник бело-синих встал у руля в августе и не готовил команду к сезону. Сейчас у Алексея Михайличенко будет возможность плодотворно потрудиться во время зимней подготовки и вывести команду на более высокий качественный уровень.
 
Матч состоится на поле киевлян, а это уже преимущество, хотя все знают, что «Александрия» не подарок даже для грандов.
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Источник — zbirna.com

(17 голосов)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 20.12.2019 13:11
    0
    Денег нет но мы лержимся
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:52
    +1
    Та видели их перемены большие, то свободные агенты ноунеймы, то трансферы за пару млн сомнительные.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 20.12.2019 12:21
    +1
    Ха Ха, Миха в любом случае найдет виноватых, то легионеры плохо играют, то наши будут плохо играть, нужны легионеры, а жадный, тупой еврей за все заплатит!
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 12:13
    0
    Так,заганяє їх до напівсмерті,а тактично вже нехай самі розбираються
    Ссылка
    Андрей Деко
    online
      Андрей Деко, 20.12.2019 12:07
    +2
    Снова на тренировочный сбор повезут 40 человек и в каждой игре на каждый тайм будет выходить новый состав, а потом в официальных встречах динамо будет просырать, а тупые тренеры будут чесать репу, почему состав не сыгран!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 20.12.2019 11:50
    +5
    Перемены?
    При суркисе?
    Блажен кто верит!
    Только мальчики-фанаты могут надеяться на это , а мы пожили....
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 20.12.2019 11:50
    +5
    Перемены?
    При суркисе?
    Блажен кто верит!
    Только мальчики-фанаты могут надеяться на это , а мы пожили....
    Ссылка
    Андрей Деко
    online
      Андрей Деко, 20.12.2019 12:07
    +2
    Снова на тренировочный сбор повезут 40 человек и в каждой игре на каждый тайм будет выходить новый состав, а потом в официальных встречах динамо будет просырать, а тупые тренеры будут чесать репу, почему состав не сыгран!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:52
    +1
    Та видели их перемены большие, то свободные агенты ноунеймы, то трансферы за пару млн сомнительные.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 20.12.2019 12:21
    +1
    Ха Ха, Миха в любом случае найдет виноватых, то легионеры плохо играют, то наши будут плохо играть, нужны легионеры, а жадный, тупой еврей за все заплатит!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.12.2019 13:11
    0
    Денег нет но мы лержимся
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 12:13
    0
    Так,заганяє їх до напівсмерті,а тактично вже нехай самі розбираються
    Ссылка
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