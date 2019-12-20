Сергей ПУЧКОВ: «В Динамо произойдут большие перемены»

Обладатель Кубка Украины 2010 года Сергей Пучков считает динамовцев безоговорочными фаворитами национального кубка. Відзначимо, що на стадії 1/4 фіналу «Динамо» зіграє проти ще одного фаворита - «Олександрії».
— Сергей Валентинович, один из претендентов на победу в Кубке Украины завершит выступление на стадии четвертьфинала?
— Думаю, да. «Динамо» я вообще считаю, главным фаворитом этого турнира.
— Результаты бело-синих в осенней части сезона, позволяют об этом говорить с уверенностью?
— Не стоит забывать, что впереди большой перерыв в чемпионате. Думаю, в «Динамо» произойдут большие перемены, и это пойдет на пользу команде. Не стоит забывать, что нынешний наставник бело-синих встал у руля в августе и не готовил команду к сезону. Сейчас у Алексея Михайличенко будет возможность плодотворно потрудиться во время зимней подготовки и вывести команду на более высокий качественный уровень.
Матч состоится на поле киевлян, а это уже преимущество, хотя все знают, что «Александрия» не подарок даже для грандов.
Источник — zbirna.com
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При суркисе?
Блажен кто верит!
Только мальчики-фанаты могут надеяться на это , а мы пожили....
При суркисе?
Блажен кто верит!
Только мальчики-фанаты могут надеяться на это , а мы пожили....
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