Лига Европы. Сколько получили Динамо и Ворскла за еврокубок

УЕФА подвел финансовые итоги года не только по Лиге чемпионов, но и по Лиге Европы сезона 2018/19. Отметим, что организация подводит итог именно в конце года, а не в конце конкретного турнира.

По итогам Лиги Европы 2018/19 киевское «Динамо» сумело заработать 11,3 миллиона евро.

2,7 миллиона положены за участие в групповом этапе, 3 миллиона составил клубный коэффициент, еще 3,2 миллиона принесли результаты на групповом этапе.

Кроме того, команда вышла из группы и прошла один раунд плей-офф. За это клубу досталось почти 2 миллиона.

Еще один представитель Украины, «Ворскла», выступила значительно скромнее и получила от УЕФА 4,6 миллиона евро.

«Шахтер», который вылетел из Лиги чемпионов и не преодолел первый раунд плей-офф второго по престижности еврокубка, получил 550 тысяч евро за выступления в Лиге Европы.

Данных по «Мариуполю» и «Заре», которые не пробились через квалификацию Лиги Европы, УЕФА не предоставил.

С отчетом можно ознакомиться по ссылке.