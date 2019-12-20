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Яя ТУРЕ: «Я запретил сыну играть в футбол из-за проблемы расизма»

Экс-хавбек «Барселоны» и «Манчестер Сити» рассказал, что ему причиняет боль

  • 20.12.2019 06:05
  • 1522 просмотра
  • 7 комментариев
Яя ТУРЕ: «Я запретил сыну играть в футбол из-за проблемы расизма»
© Twitter
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга», испанской «Барселоны» и английского «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий ныне за китайский клуб «Циндао», рассказал, почему не позволил своему сыну играть в футбол. 
 
 «Расизм причиняет мне боль все время. Мой сын хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать». Я должен принять это. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за таких вещей»
 
Ивуариец после завершения карьеры планирует сосредоточиться на борьбе с расизмом. Ранее Яя Туре рассказал, что фанаты в Украине изображали обезьян в каждой игре.
 
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Источник — L`Equipe

(4 голоса)

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Комментарии
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 08:38
    0
    если у человека есть право любить, то у него должно быть право и ненавидеть, по любым причинам, даже тупым. меня вот раздражают гомофобы, если расисты хоть поверхностно могут объяснить почему ненавидят чёрных, то гомофобы вообще ничего промычать не могут. к слова пид..я это спасения человечества много от какого дерьма, только тупым это не понять.
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 08:34
    +1
    Ивуариец после завершения карьеры планирует сосредоточиться на борьбе с расизмом
    ---
    звучит как старческий бред, борьба с расизмом. и чо ты будешь делать, как бороться, бить тех кто ненавидит негров?) будете расистами, мы вас будет бить, в таком ключе?
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 20.12.2019 08:01
    +3
    Пусть идёт торговым агентом работать, там расизма меньше там не что то кричать будут, а просто тяжкие телесные и как говорится почувствуй разницу. Но это уже не расизм...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 20.12.2019 07:53
    0
    я так понимаю, что оратор просто не в курсе, что конкретно расизм
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 20.12.2019 07:36
    +2
    Ну і дурень.
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    ser_nat
      ser_nat, 20.12.2019 06:51
    +4
    Бред сивой кобылы. Так как с проявлением расизма сталкиваются везде, не только на футбольном поле. И самое главное не только негроидная раса!
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 20.12.2019 06:25
    -2
    Баба с возу.
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 20.12.2019 06:51
    +4
    Бред сивой кобылы. Так как с проявлением расизма сталкиваются везде, не только на футбольном поле. И самое главное не только негроидная раса!
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 20.12.2019 08:01
    +3
    Пусть идёт торговым агентом работать, там расизма меньше там не что то кричать будут, а просто тяжкие телесные и как говорится почувствуй разницу. Но это уже не расизм...
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 20.12.2019 07:36
    +2
    Ну і дурень.
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 08:34
    +1
    Ивуариец после завершения карьеры планирует сосредоточиться на борьбе с расизмом
    ---
    звучит как старческий бред, борьба с расизмом. и чо ты будешь делать, как бороться, бить тех кто ненавидит негров?) будете расистами, мы вас будет бить, в таком ключе?
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 08:38
    0
    если у человека есть право любить, то у него должно быть право и ненавидеть, по любым причинам, даже тупым. меня вот раздражают гомофобы, если расисты хоть поверхностно могут объяснить почему ненавидят чёрных, то гомофобы вообще ничего промычать не могут. к слова пид..я это спасения человечества много от какого дерьма, только тупым это не понять.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 20.12.2019 07:53
    0
    я так понимаю, что оратор просто не в курсе, что конкретно расизм
    Ссылка
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