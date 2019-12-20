Яя ТУРЕ: «Я запретил сыну играть в футбол из-за проблемы расизма»

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга», испанской «Барселоны» и английского «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий ныне за китайский клуб «Циндао», рассказал, почему не позволил своему сыну играть в футбол.

«Расизм причиняет мне боль все время. Мой сын хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать». Я должен принять это. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за таких вещей»