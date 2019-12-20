Клубы Ла Лиги уверенно преодолели стартовый раунд Кубка Испании

В Испании прошли матчи 1/64 финала национального кубка, Копа дель Рей. Все клубы элитного дивизионе в этот игровой день уверенно преодолели стартовый барьер. Из команд Ла Лиги только «Алавес» выбыл из соревнований на этой стадии двумя днями ранее.
Ниже приведены результаты игрового дня. «Реал Сосьедад» отправил в ворота соперников 8 безответных мячей.
Кубок Испании
1/64 финала, 19 декабря
Аморебьета – Бадахос – 0:1
Антониано – Бетис – 0:4
Леонеса – Лас-Росас – 3:0
Ллейда – Эспаньол – 0:2
Мелилья – Леванте – 0:5
Пенья Азагреса – Сельта – 0:2
Пенья Депортина – Понферрадина – 0:1 д.в.
Льягостера – Харо Депортиво – 0:1 д.в.
Райо Махадаонда – Ферроль – 0:0 пен 4:5
Корнелья – Орихуела – 0:1
Ларедо – Уэска – 0:1
Тамарасейте – Альмерия – 3:2 д.в.
Химнастик – Олот – 3:1 д.в.
Мерида – Ла Нусия – 0:1
Бесерриль – Реал Сосьедад – 0:8
Линарес – Жирона – 1:2
Лорка Депортива – Осасуна – 0:3
Источник — Sport.ua
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