Клубы Ла Лиги уверенно преодолели стартовый раунд Кубка Испании

В Испании прошли матчи 1/64 финала национального кубка, Копа дель Рей. Все клубы элитного дивизионе в этот игровой день уверенно преодолели стартовый барьер. Из команд Ла Лиги только «Алавес» выбыл из соревнований на этой стадии двумя днями ранее.

Ниже приведены результаты игрового дня. «Реал Сосьедад» отправил в ворота соперников 8 безответных мячей.

Кубок Испании

1/64 финала, 19 декабря

Аморебьета – Бадахос – 0:1

Антониано – Бетис – 0:4

Леонеса – Лас-Росас – 3:0

Ллейда – Эспаньол – 0:2

Мелилья – Леванте – 0:5

Пенья Азагреса – Сельта – 0:2

Пенья Депортина – Понферрадина – 0:1 д.в.

Льягостера – Харо Депортиво – 0:1 д.в.

Райо Махадаонда – Ферроль – 0:0 пен 4:5

Корнелья – Орихуела – 0:1

Ларедо – Уэска – 0:1

Тамарасейте – Альмерия – 3:2 д.в.

Химнастик – Олот – 3:1 д.в.

Мерида – Ла Нусия – 0:1

Бесерриль – Реал Сосьедад – 0:8

Линарес – Жирона – 1:2

Лорка Депортива – Осасуна – 0:3