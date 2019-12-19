ВИДЕО. Роналду никак не налюбуется своим чудо-голом

34-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает любоваться своим фантастическим голом в ворота «Сампдории» (2:1).
Роналду забил головой в невероятно высоком прыжке. Португалец сначала сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, а теперь — с самолетом. Именно таким смайликом Криштиану подписал видео гола в Instagram.
Источник — Instagram
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