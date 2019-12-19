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ВИДЕО. Роналду никак не налюбуется своим чудо-голом

Теперь португальский форвард «Ювентуса» сравнил себя с самолетом

  • 19.12.2019 23:56
  • 2683 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Роналду никак не налюбуется своим чудо-голом
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

34-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает любоваться своим фантастическим голом в ворота «Сампдории» (2:1).

Роналду забил головой в невероятно высоком прыжке. Португалец сначала сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, а теперь — с самолетом. Именно таким смайликом Криштиану подписал видео гола в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
      andre_lui, 20.12.2019 01:14
    +1
    Шикарно!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 20.12.2019 01:09
    -1
    Срочно верните Криштиану в Реал Мадрим
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 20.12.2019 00:03
    +2
    это конечно шедевр. как это он так....
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 20.12.2019 00:03
    +2
    это конечно шедевр. как это он так....
    Ссылка
    andre_lui
      andre_lui, 20.12.2019 01:14
    +1
    Шикарно!
    Ссылка
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