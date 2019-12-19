ФОТО. Сборная самых дорогих игроков французской Лиги 1

Авторитетный портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов французской Лиги 1.

Самый дорогой игрок в ней — 20-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который оценивается в €200 миллионов. Второй в списке — 27-летний бразильский нападающий Неймар, который, хоть и подешевел на €20 миллионов, оценивается в €160 миллионов.