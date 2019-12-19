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Неймар подешевел на €20 миллионов

Бразильский форвард ПСЖ серьезно потерял в цене

  • 19.12.2019 20:30
  • 2771 просмотр
  • 10 комментариев
Неймар подешевел на €20 миллионов
© ФК ПСЖ. Неймар

27-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар серьезно подешевел после первой части сезона.

Портал Transfermarkt снизил ориентировочную стоимость игрока на €20 миллионов — со €180 до €160 миллионов.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Часть сезона футболист пропустил из-за травм.

Также потерял в цене €15 миллионов 32-летний уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, который теперь оценивается в €25 миллионов. В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    dago45
    dago45, 19.12.2019 22:23
    -2
    tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.12.2019 22:12
    0
    за Неймара*
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.12.2019 22:12
    0
    Как то особой разницы между 180 и 160 не вижу. И то, и то огромные деньги Неймара.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 21:53
    +1
    Что в цене, что в дельте либо круглые числа, либо кратные 5. Трансфермаркет видимо не в курсе: чтобы число не казалось взятым от фонаря, ему надо придать хотя бы видимость какого-то предварительного расчета.
    Например:
    Дельта между старой и новой ценой Неймара - 17 млн. 572 тыс.
    Дельта между старой и новой ценой Кавани - 13 млн. 391 тыс.
    И сразу всем понятно: цифры выглядят серьезно, значит люди трудились, старались, чего-то там высчитывали.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.12.2019 21:20
    -1
    А де Бєсєдін, бля? за 5 000 грн. візьму за село грати!!! Чи 200 доларів вже не гроші???
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.12.2019 21:09
    0
    Dinamo-fan, 19.12.2019 21:07
    Похоже, что ПСЖ устраивает рождественскую распродажу. Пол состава можно купить за гроши.
    Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
    Купить ПСЖ и сделать рокировку структур с Динамо
    Ссылка
    Dinamo-fan
    Dinamo-fan, 19.12.2019 21:07
    +2
    Похоже, что ПСЖ устраивает рождественскую распродажу. Пол состава можно купить за гроши.
    Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.12.2019 21:01
    +1
    Чёрная пятница прям.
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 19.12.2019 21:00
    +1
    даже старый Кавани на порядок лучше молодого и бревноперспективного Беседина. Но, не судьба увидеть нападающего подобного уровня в Киеве, к сожалению
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 19.12.2019 20:58
    +2
    надо брать
    Ссылка
    Dinamo-fan
    Dinamo-fan, 19.12.2019 21:07
    +2
    Похоже, что ПСЖ устраивает рождественскую распродажу. Пол состава можно купить за гроши.
    Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 20:58
    +2
    надо брать
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 21:53
    +1
    Что в цене, что в дельте либо круглые числа, либо кратные 5. Трансфермаркет видимо не в курсе: чтобы число не казалось взятым от фонаря, ему надо придать хотя бы видимость какого-то предварительного расчета.
    Например:
    Дельта между старой и новой ценой Неймара - 17 млн. 572 тыс.
    Дельта между старой и новой ценой Кавани - 13 млн. 391 тыс.
    И сразу всем понятно: цифры выглядят серьезно, значит люди трудились, старались, чего-то там высчитывали.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.12.2019 21:01
    +1
    Чёрная пятница прям.
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 19.12.2019 21:00
    +1
    даже старый Кавани на порядок лучше молодого и бревноперспективного Беседина. Но, не судьба увидеть нападающего подобного уровня в Киеве, к сожалению
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.12.2019 22:12
    0
    за Неймара*
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.12.2019 22:12
    0
    Как то особой разницы между 180 и 160 не вижу. И то, и то огромные деньги Неймара.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.12.2019 21:09
    0
    Dinamo-fan, 19.12.2019 21:07
    Похоже, что ПСЖ устраивает рождественскую распродажу. Пол состава можно купить за гроши.
    Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
    Купить ПСЖ и сделать рокировку структур с Динамо
    Ссылка
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