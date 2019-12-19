Неймар подешевел на €20 миллионов

27-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар серьезно подешевел после первой части сезона.

Портал Transfermarkt снизил ориентировочную стоимость игрока на €20 миллионов — со €180 до €160 миллионов.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Часть сезона футболист пропустил из-за травм.

Также потерял в цене €15 миллионов 32-летний уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, который теперь оценивается в €25 миллионов. В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.