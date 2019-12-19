Неймар подешевел на €20 миллионов

27-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар серьезно подешевел после первой части сезона.
Портал Transfermarkt снизил ориентировочную стоимость игрока на €20 миллионов — со €180 до €160 миллионов.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Часть сезона футболист пропустил из-за травм.
Также потерял в цене €15 миллионов 32-летний уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, который теперь оценивается в €25 миллионов. В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Источник — Instagram
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Например:
Дельта между старой и новой ценой Неймара - 17 млн. 572 тыс.
Дельта между старой и новой ценой Кавани - 13 млн. 391 тыс.
И сразу всем понятно: цифры выглядят серьезно, значит люди трудились, старались, чего-то там высчитывали.
Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
Например:
Дельта между старой и новой ценой Неймара - 17 млн. 572 тыс.
Дельта между старой и новой ценой Кавани - 13 млн. 391 тыс.
И сразу всем понятно: цифры выглядят серьезно, значит люди трудились, старались, чего-то там высчитывали.
Суркис может позвонить своему липшему другану Бене и договориться. За те деньги, которые они отмыли на одной только афере с Приватбанком, можно серьёзно поднакупить звёзд футбола.
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