ФОТО. Кендзера отдыхает в Дубае

25-летний польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера набирается сил перед новым сезоном в Дубае.
«Время отдыхать», — написал Кендзера в Instagram.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может продать Кендзеру в ближайшее время.
В текущем сезоне Томаш провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах.
Источник — Instagram
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А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
Да и девочка красивая и о вкусах не спорят.
Все проходит и это пройдет. Обязательно.
Да и девочка красивая и о вкусах не спорят.
тайм ту релакс,,, від чого курва...
А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
тайм ту релакс,,, від чого курва...
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