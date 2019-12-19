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ФОТО. Кендзера отдыхает в Дубае

Защитник «Динамо» набирается сил перед второй частью сезона

  • 19.12.2019 21:35
  • 4016 просмотров
  • 12 комментариев
ФОТО. Кендзера отдыхает в Дубае
© 1927.kiev.ua. Томаш Кендзера

25-летний польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера набирается сил перед новым сезоном в Дубае.

«Время отдыхать», — написал Кендзера в Instagram.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может продать Кендзеру в ближайшее время.

В текущем сезоне Томаш провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time to relax 💑 #holidays #holidaymood #dubai

Публикация от Tomasz Kędziora (@tkedziora94)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 02:27
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 20.12.2019 00:53
    Футбол, как и кино, например, это индустрия развлечений. А в них почти все люди заинтересованы ЕЖЕДНЕВНО, тогда как чтобы гасить пожары каждому человеку требуется помощь...ну, в худшем случае пару раз за жизнь. А помощь педагога- лишь на коротком этапе жизни.
    Высказывания аудитории этого сайта как бы намекают, что если человек львиную часть своего свободного времени тратит на потребление продукции индустрии развлечений, то помощь педагога, и не одного, становится пожизненной потребностью.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 20.12.2019 00:53
    0
    Slavanacii, 19.12.2019 23:51
    За таку гру динамівцям відпуск не в Дубаї, максимум в Трускавець на тиждень )))
    А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
    Футбол, как и кино, например, это индустрия развлечений. А в них почти все люди заинтересованы ЕЖЕДНЕВНО, тогда как чтобы гасить пожары каждому человеку требуется помощь...ну, в худшем случае пару раз за жизнь. А помощь педагога- лишь на коротком этапе жизни.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 19.12.2019 23:55
    0
    До речі глянув на фото і аж цікаво стало, як це цілуватись в силіконові губи, ) просто ніколи не приходилось )
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 19.12.2019 23:54
    0
    А почему бы и нет?Выступили-"отлично",можно и отдохнуть!Я,смотрю на состав Динамо и поражаюсь тому,что там делают эти ребята!
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 19.12.2019 23:51
    +1
    За таку гру динамівцям відпуск не в Дубаї, максимум в Трускавець на тиждень )))
    А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 23:02
    -1
    jetcrow, 19.12.2019 22:50
    Ребят таков современный мир. Коммунизм в прошлом. Есть более или менее успешные проекты. Но люди там задействованные не обязаны ощущать страдание или угнетение. Их приговор как правило место в иерархии на рынке. Всё ок.
    Да и девочка красивая и о вкусах не спорят.
    Коммунизма никогда и нигде не существовало. "Современный мир" - очередной временный этап.
    Все проходит и это пройдет. Обязательно.
    Ссылка
    jetcrow
      jetcrow, 19.12.2019 22:50
    -1
    Ребят таков современный мир. Коммунизм в прошлом. Есть более или менее успешные проекты. Но люди там задействованные не обязаны ощущать страдание или угнетение. Их приговор как правило место в иерархии на рынке. Всё ок.
    Да и девочка красивая и о вкусах не спорят.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 22:41
    -3
    Manticora, 19.12.2019 22:26
    Очень ударно отработали)) Самой бы так выйти на поле попинать мячик, и кучу бабла получить! Делов то ))
    Ты же девочка. Тебе к мальчикам пока еще нельзя. А у девочек пока еще такой кучи бабла нет.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 19.12.2019 22:26
    +2
    MaxUa, 19.12.2019 22:06
    Вот это правильно. Кто ударно и качественно отработал - тот отлично отдохнул. Все честно.
    Очень ударно отработали)) Самой бы так выйти на поле попинать мячик, и кучу бабла получить! Делов то ))
    Ссылка
    Микола Кучер
      Микола Кучер, 19.12.2019 22:08
    +5
    Все правильно результати команди зійшли на дно. А зарплата футболістів ще ні.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 22:06
    -1
    Вот это правильно. Кто ударно и качественно отработал - тот отлично отдохнул. Все честно.
    Ссылка
    Coffeking
    Coffeking, 19.12.2019 21:57
    0
    ітіть.... то чудо губища напердолило.
    тайм ту релакс,,, від чого курва...
    Ссылка
    Микола Кучер
      Микола Кучер, 19.12.2019 22:08
    +5
    Все правильно результати команди зійшли на дно. А зарплата футболістів ще ні.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 19.12.2019 22:26
    +2
    MaxUa, 19.12.2019 22:06
    Вот это правильно. Кто ударно и качественно отработал - тот отлично отдохнул. Все честно.
    Очень ударно отработали)) Самой бы так выйти на поле попинать мячик, и кучу бабла получить! Делов то ))
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 19.12.2019 23:51
    +1
    За таку гру динамівцям відпуск не в Дубаї, максимум в Трускавець на тиждень )))
    А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 02:27
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 20.12.2019 00:53
    Футбол, как и кино, например, это индустрия развлечений. А в них почти все люди заинтересованы ЕЖЕДНЕВНО, тогда как чтобы гасить пожары каждому человеку требуется помощь...ну, в худшем случае пару раз за жизнь. А помощь педагога- лишь на коротком этапе жизни.
    Высказывания аудитории этого сайта как бы намекают, что если человек львиную часть своего свободного времени тратит на потребление продукции индустрии развлечений, то помощь педагога, и не одного, становится пожизненной потребностью.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 20.12.2019 00:53
    0
    Slavanacii, 19.12.2019 23:51
    За таку гру динамівцям відпуск не в Дубаї, максимум в Трускавець на тиждень )))
    А взагалі я не розумію за що футболістам платити такі великі гроші....вони рятують життя, гасять пожежі, навчають дітей ?... я не заздрю, просто це якесь безумство.
    Футбол, как и кино, например, это индустрия развлечений. А в них почти все люди заинтересованы ЕЖЕДНЕВНО, тогда как чтобы гасить пожары каждому человеку требуется помощь...ну, в худшем случае пару раз за жизнь. А помощь педагога- лишь на коротком этапе жизни.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 19.12.2019 23:55
    0
    До речі глянув на фото і аж цікаво стало, як це цілуватись в силіконові губи, ) просто ніколи не приходилось )
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 19.12.2019 23:54
    0
    А почему бы и нет?Выступили-"отлично",можно и отдохнуть!Я,смотрю на состав Динамо и поражаюсь тому,что там делают эти ребята!
    Ссылка
    Coffeking
    Coffeking, 19.12.2019 21:57
    0
    ітіть.... то чудо губища напердолило.
    тайм ту релакс,,, від чого курва...
    Ссылка
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