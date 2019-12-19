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Никита БУРДА: «Назвал Дентиньо клоуном на эмоциях»

Футболист «Динамо» рассказал о своих взаимоотношениях с игроком «Шахтера»

  • 19.12.2019 21:10
  • 2205 просмотров
  • 2 комментария
Никита БУРДА: «Назвал Дентиньо клоуном на эмоциях»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

24-летний украинский защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал о своих взаимоотношениях с бразильским игроком донецкого «Шахтера» Дентиньо.

– Как у тебя отношения с Дентиньо? У вас были перепалки, ты назвал его клоуном
– У нас вообще с ним нет никаких отношений. Я так назвал его, потому что был на эмоциях. Я имел в виду его поведение. Когда он выходит на поле, как себя ведет по отношению к сопернику.

Он забил гол и сказал, что все игроки «Динамо», плачут, когда проигрывают. Что мы — плаксы. Я вообще этого не понял, к чему здесь плаксы, какие плаксы? Я не сказал о проигрыше его команды, я сказал о его поведении.

– Вы вообще не общаетесь?
– Нет, конечно.

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Источник — XSport

(11 голосов)

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Комментарии
    y-grec
    online
    y-grec, 20.12.2019 01:29
    0
    Ніхто не сумнівається, що Бурда назвав Дентіньйо клоуном чисто на емоціях: для того, щоб стримувати образи в собі, потрібен мозок, який би емоції контролював
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 19.12.2019 22:25
    +1
    та врет он все, спят они вместе
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 19.12.2019 22:25
    +1
    та врет он все, спят они вместе
    Ссылка
    y-grec
    online
    y-grec, 20.12.2019 01:29
    0
    Ніхто не сумнівається, що Бурда назвав Дентіньйо клоуном чисто на емоціях: для того, щоб стримувати образи в собі, потрібен мозок, який би емоції контролював
    Ссылка
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