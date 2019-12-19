Никита БУРДА: «Назвал Дентиньо клоуном на эмоциях»

24-летний украинский защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал о своих взаимоотношениях с бразильским игроком донецкого «Шахтера» Дентиньо.
– Как у тебя отношения с Дентиньо? У вас были перепалки, ты назвал его клоуном…
– У нас вообще с ним нет никаких отношений. Я так назвал его, потому что был на эмоциях. Я имел в виду его поведение. Когда он выходит на поле, как себя ведет по отношению к сопернику.
Он забил гол и сказал, что все игроки «Динамо», плачут, когда проигрывают. Что мы — плаксы. Я вообще этого не понял, к чему здесь плаксы, какие плаксы? Я не сказал о проигрыше его команды, я сказал о его поведении.
– Вы вообще не общаетесь?
– Нет, конечно.
Источник — XSport
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