Никита БУРДА: «Назвал Дентиньо клоуном на эмоциях»

24-летний украинский защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал о своих взаимоотношениях с бразильским игроком донецкого «Шахтера» Дентиньо.

– Как у тебя отношения с Дентиньо? У вас были перепалки, ты назвал его клоуном…

– У нас вообще с ним нет никаких отношений. Я так назвал его, потому что был на эмоциях. Я имел в виду его поведение. Когда он выходит на поле, как себя ведет по отношению к сопернику.

Он забил гол и сказал, что все игроки «Динамо», плачут, когда проигрывают. Что мы — плаксы. Я вообще этого не понял, к чему здесь плаксы, какие плаксы? Я не сказал о проигрыше его команды, я сказал о его поведении.

– Вы вообще не общаетесь?

– Нет, конечно.