Александр СОПКО: «Игрокам Шахтера сложно находить мотивацию и расти»

Бывший защитник киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Сопко подвел итоги первой части сезона для «Шахтера».

«Я не ожидал, что к концу осенней части чемпионата будет столь солидный отрыв «Шахтера» от «Динамо». Перед началом сезона говорили, что чемпион уже не тот, мол, «горняки» держатся на двух-трех футболистах. Но, на удивление, «оранжево-черные» выглядели намного увереннее и качественнее своего главного конкурента.

С одной стороны, для «Шахтера» это хорошо, ведь на «горняков» не давит результат, команда имеет возможность спокойно готовиться к весенней части сезона и потихоньку проводить смену поколений, вводить в состав молодых перспективных футболистов, наигрывать связи, то есть, работать на перспективу.

Но в тоже время, играя в таком режиме, без особого напряжения, самим футболистам сложно находить мотивацию и расти. А «Шахтер» как раз нуждается в развитии новых тактических схем и ведения игры, поскольку еврокубковые матчи показали, что «горняки» начинают отставать в тех качествах, на которых строится современный футбол. Это мощный и четкий прессинг на чужой половине поля. Игра должна быть построена не на настроении лидеров, а на командных действиях, где много черновой работы. В этих компонентах «Шахтер» уступает не только топовым европейским клубам, но и «Аталанте». Можно вспомнить и немецкий «Айнтрахт» в прошлом сезоне. В плане атлетизма, единоборств, более агрессивной игры при высоком прессинге «Шахтеру» есть куда развиваться. Часть таких действий мы увидели в гостевом поединке с «Манчестер Сити». Там, кстати, дончане играли без своих лидеров…

В текущем чемпионате судьба золотых медалей, думаю, решена, поэтому у «Шахтера» появляются новые задачи, новые горизонты, к которым нужно стремиться. И очень важно не упустить следующие полгода в плане развития.

В начале сезона Луиш Каштру порой подвергался критике, но наставник потихоньку работал, и плоды его работы уже видны. Он уже подошел к оптимальному сочетанию в защите, хотя тренер давал шанс всем. При желании можно у любого наставника найти отрицательные моменты, но то, что Каштру уже не провалил сезон, это однозначно», — отметил Сопко.

После 18-ти сыгранных туров «Шахтер» занимает первое место в чемпионате Украины по футболу, имея в активе 50 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 50-9.