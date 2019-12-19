Войти или Зарегистрироваться

Александр СОПКО: «Игрокам Шахтера сложно находить мотивацию и расти»

Специалист подвел итоги первой части сезона для донецкого клуба

  • 19.12.2019 19:46
  • 489 просмотров
  • 0 комментариев
Александр СОПКО: «Игрокам Шахтера сложно находить мотивацию и расти»
© ТК Футбол. Александр Сопко

Бывший защитник киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Сопко подвел итоги первой части сезона для «Шахтера».

«Я не ожидал, что к концу осенней части чемпионата будет столь солидный отрыв «Шахтера» от «Динамо». Перед началом сезона говорили, что чемпион уже не тот, мол, «горняки» держатся на двух-трех футболистах. Но, на удивление, «оранжево-черные» выглядели намного увереннее и качественнее своего главного конкурента.

С одной стороны, для «Шахтера» это хорошо, ведь на «горняков» не давит результат, команда имеет возможность спокойно готовиться к весенней части сезона и потихоньку проводить смену поколений, вводить в состав молодых перспективных футболистов, наигрывать связи, то есть, работать на перспективу.

Но в тоже время, играя в таком режиме, без особого напряжения, самим футболистам сложно находить мотивацию и расти. А «Шахтер» как раз нуждается в развитии новых тактических схем и ведения игры, поскольку еврокубковые матчи показали, что «горняки» начинают отставать в тех качествах, на которых строится современный футбол. Это мощный и четкий прессинг на чужой половине поля. Игра должна быть построена не на настроении лидеров, а на командных действиях, где много черновой работы. В этих компонентах «Шахтер» уступает не только топовым европейским клубам, но и «Аталанте». Можно вспомнить и немецкий «Айнтрахт» в прошлом сезоне. В плане атлетизма, единоборств, более агрессивной игры при высоком прессинге «Шахтеру» есть куда развиваться. Часть таких действий мы увидели в гостевом поединке с «Манчестер Сити». Там, кстати, дончане играли без своих лидеров…

В текущем чемпионате судьба золотых медалей, думаю, решена, поэтому у «Шахтера» появляются новые задачи, новые горизонты, к которым нужно стремиться. И очень важно не упустить следующие полгода в плане развития.

В начале сезона Луиш Каштру порой подвергался критике, но наставник потихоньку работал, и плоды его работы уже видны. Он уже подошел к оптимальному сочетанию в защите, хотя тренер давал шанс всем. При желании можно у любого наставника найти отрицательные моменты, но то, что Каштру уже не провалил сезон, это однозначно», — отметил Сопко.

После 18-ти сыгранных туров «Шахтер» занимает первое место в чемпионате Украины по футболу, имея в активе 50 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 50-9.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности