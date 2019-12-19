Зинченко доволен выходом в полуфинал Кубка лиги

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко рад выходу своей команды в полуфинал Кубка английской лиги.
В 1/4 финала турнира «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счетом 3:1. Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» и провел полный матч.
«Полуфинал. «Манчестер Сити», — лаконично написал Александр в Instagram.
Источник — Instagram
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