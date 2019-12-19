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Зинченко доволен выходом в полуфинал Кубка лиги

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:1)

  • 19.12.2019 19:16
  • 866 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко доволен выходом в полуфинал Кубка лиги
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко рад выходу своей команды в полуфинал Кубка английской лиги.

В 1/4 финала турнира «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счетом 3:1. Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» и провел полный матч.

«Полуфинал. «Манчестер Сити», — лаконично написал Александр в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semi final 👀 @mancity

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:41
    +1
    играть дают, уже хорошо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:41
    +1
    играть дают, уже хорошо
    Ссылка
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