Юрий МАКСИМОВ: «Почему бы не замахнуться на Кубок Украины с Ворсклой?»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, которая свела его команду с «Десной»:

«Подопечных Александра Рябоконя смело можно назвать одним из открытий текущего сезона. Ведь «Десна» – хорошо сыгранный, сбалансированный коллектив, который заставил считаться с собой даже грандов украинского футбола.

Однако изюминкой кубкового турнира является его непредсказуемость, когда аутсайдеры часто становятся нарушителями спокойствия и иногда получают трофей. Потому что у кубкового розыгрыша – свои законы, там на первом плане оказывается бойцовский характер.

Если «Десна» и находится в лучшем положении, то только потому, что принимает нас дома.

Кстати, с кубковым турниром у меня связаны приятные воспоминания. Ведь в роли футболиста в составе «Динамо» и «Вердера» я становился обладателем Кубков Украины и Германии соответственно, а уж когда стал тренером, то выигрывал с «Кешлей» Кубок Азербайджана.

Так почему бы не замахнуться на покорение вершины и с «Ворсклой»?».