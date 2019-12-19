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Юрий МАКСИМОВ: «Почему бы не замахнуться на Кубок Украины с Ворсклой?»

Наставник «Ворсклы» - о жеребьевке Кубка Украины

  • 19.12.2019 17:07
  • 1271 просмотр
  • 2 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Почему бы не замахнуться на Кубок Украины с Ворсклой?»
© ФК Карпаты. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, которая свела его команду с «Десной»:

«Подопечных Александра Рябоконя смело можно назвать одним из открытий текущего сезона. Ведь «Десна» – хорошо сыгранный, сбалансированный коллектив, который заставил считаться с собой даже грандов украинского футбола.

Однако изюминкой кубкового турнира является его непредсказуемость, когда аутсайдеры часто становятся нарушителями спокойствия и иногда получают трофей. Потому что у кубкового розыгрыша – свои законы, там на первом плане оказывается бойцовский характер.

Если «Десна» и находится в лучшем положении, то только потому, что принимает нас дома.

Кстати, с кубковым турниром у меня связаны приятные воспоминания. Ведь в роли футболиста в составе «Динамо» и «Вердера» я становился обладателем Кубков Украины и Германии соответственно, а уж когда стал тренером, то выигрывал с «Кешлей» Кубок Азербайджана.

Так почему бы не замахнуться на покорение вершины и с «Ворсклой»?».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 17:42
    +2
    А чого тільки КУ? А ЛЄ чому б не виграти з Ворсклою?
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    BekXan
      BekXan, 19.12.2019 17:23
    +2
    Юра сначала проведи сборы ,купите тех игроков кого хотите.Для начало вы избавились от ненужного баланса это хорошо.Разгрузили ведомость.Ещё даже не успев уйти в отпуск.Это радует.Но дальше команду нада вывести из штопора и вернуть игру.А оптом уже про что то можно говорить.Сейчас Ворскла в ауте.Амбиции это хорошо но к ним нужна игра.Пока это звучит красиво не более.Но верим в тренера.Успехов Ворскле.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 17:42
    +2
    А чого тільки КУ? А ЛЄ чому б не виграти з Ворсклою?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.12.2019 17:23
    +2
    Юра сначала проведи сборы ,купите тех игроков кого хотите.Для начало вы избавились от ненужного баланса это хорошо.Разгрузили ведомость.Ещё даже не успев уйти в отпуск.Это радует.Но дальше команду нада вывести из штопора и вернуть игру.А оптом уже про что то можно говорить.Сейчас Ворскла в ауте.Амбиции это хорошо но к ним нужна игра.Пока это звучит красиво не более.Но верим в тренера.Успехов Ворскле.
    Ссылка
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